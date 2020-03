Liverpool no olvidará el 11 de marzo, fecha en la que se esfumó el sueño de conseguir el bicampeonato de la Champions League, luego de caer frente al Atlético de Madrid en tiempos extra. Desde ese día surgió un sentimiento especial en contra de los seguidores colchoneros, no sólo por festejar su victoria en Anfield, sino porque los culpan de haber aumentado los contagios por coronavirus.

Si en Bérgamo señalan el partido entre Atalanta y Valencia como la “bomba biológica” que desató el coronavirus, en Liverpool hacen algo similar con los seguidores del Atlético, así como a la tardía reacción del gobierno encabezado por Boris Johnson.

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, resaltó el hecho de que se dejara ingresar a más de tres mil aficionados del Atlético de Madrid, provenientes de España, donde la pandemia comenzaba a descontrolarse.

“El club español viajó a Anfield para un encuentro de la Liga de Campeones el 11 de marzo, y miles de sus seguidores se unieron a ellos en el viaje a Liverpool. En ese momento, Madrid ya estaba experimentando un brote agudo de coronavirus y el Atlético de Madrid había recibido la orden de jugar partidos en su propio terreno a puerta cerrada. Muchos cuestionaron la decisión en ese momento, pero la UEFA y el gobierno del Reino Unido no impusieron ninguna restricción para que el partido se desarrollase normalmente”, criticó, de acuerdo con ESPN.

Hasta el 12 de marzo, Merseyside contaba con 10 personas infectadas por el coronavirus, de las cuales seis estaban en Liverpool. Las cifras se han multiplicado a tal grado que los comercios de Merseyside han cerrado sus puertas y miles de habitantes observan la vida pasar desde sus balcones.

Atlético responde

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, mandó un mensaje ante esta polémica y aseguró que tanto el equipos como sus aficionados viajaron debido a que no hubo restricciones.

“Nosotros fuimos a Liverpool porque teníamos que jugar allí, y como no lo prohibieron, teníamos que jugar allí. Si nos dicen que no teníamos que ir no hubiéramos ido”, declaró.

Si bien el gobierno español recomendó a los aficionados rojiblancos no viajar a Liverpool, estas recomendaciones se realizaron el 10 de marzo por la noche, cuando miles se seguidores del Atleti ya estaban en Inglaterra.