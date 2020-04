Llama olímpica ilumina al “Faro de la Esperanza” en Fukushima por coronavirus

Ante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, por el coronavirus, la llama olímpica también sufrió cambios en sus planes. El fuego tendría que estar recorriendo diferentes puntos de Japón en la antorcha, sin embargo, ahora descansará en la ciudad de Fukushima a lo largo de abril.

La llama olímpica ahora arde en un faro en la prefectura de la ciudad de Fukushima y ha sido nombrada como el “Faro de la Esperanza”, como símbolo ante la situación actual en el mundo a causa del coronavirus.

Fukushima fue el lugar elegido para el descanso de la llama olímpica después de que en 2011 la ciudad fuera devastada por un tsunami y después una fusión de tres reactores de una planta nuclear, similar a la de Chernobil.

La fusión de los reactores y el tsunami fueron provocados por un sismo de 9.0 grados, lo que provocó que más de 100 mil personas fueran desalojadas del lugar, de las cuales 85 mil no regresaron. El sismo y el tsunami provocó, además, el fallecimiento de casi 16 mil personas.

Nueve años después, la ciudad ha recuperado gran parte de lo perdido en marzo de 2011, por lo que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprovechó el cambio de planes de los Juegos Olímpicos, que se disputarán en 2021, para rendir homenaje a la población de Fukushima y dar un mensaje al mundo ante la pandemia del coronavirus.

“La llama Olímpica podría convertirse en la luz al final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente”, comentó Thomas Bach, presidente del COI.

El “Faro de la Esperanza” estará en la prefectura de dicha ciudad hasta el final del mes de abril y podrá ser visitada por los pobladores, aunque por motivos de la contingencia, el acceso será limitado.

La llama olímpica llegó a Japón el 20 de marzo y el plan era que desde la ciudad de Fukushima comenzará el recorrido hacia Tokio la semana pasada con el relevo de la antorcha, pero el aplazamiento ha hecho que el fuego se mantenga desde entonces en dicha ciudad.

The Olympic flame came to Japan to serve as a beacon of hope to those affected by the earthquake of 2011 but now it will serve as a beacon of hope to us all.

The flame has now been handed over to Fukushima prefecture until 30 April. https://t.co/psdsNP6zr8

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) April 1, 2020