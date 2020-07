¿Por qué sí y por qué no? Lo que debes saber sobre la supuesta desafiliación de Cruz Azul por el caso Billy Álvarez

La orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez por delincuencia organizada sí podría costarle a Cruz Azul la desafiliación de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aunque existe un pequeño detalle que podría ‘salvarlo’.

El miércoles 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR), giró una orden de aprehensión contra el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez. (Por acá te dejamos todos los detalles). Si el directivo va preso, la participación de la Máquina en la Liga MX podría correr riesgo.

Por ahora tanto Billy Álvarez como Víctor Garcés deberán rendir cuentas por las acusaciones de las que son objeto. Cruz Azul seguirá su andar dentro del Apertura 2020, donde comenzó derrotando a Santos, pero acá te vamos a explicar por qué sí y por qué no podría ser desafiliado.

Cruz Azul sí podría ser desafiliado… ¿Por qué?

En el artículo 66 del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol se señala que si el dueño o directivos del club son encontrados culpables de algún delito o un acto de dudosa reputación, es una causal suficiente para la desafiliación.

Es decir, Cruz Azul dependería de una sentencia inapelable para Billy Álvarez, para conocer su futuro. El personaje ya mencionado es el que reconoce la Liga MX como presidente de la Máquina. Sin embargo desde mayo, cuando se congelaron las cuentas del directivo, desde la Cooperativa se descartó la posibilidad.

Cruz Azul no podría ser desafiliado… ¿Por qué?

Si bien, el nombre de Billy Álvarez es el que aparece como presidente de Cruz Azul, el equipo es parte de una Cooperativa. Guillermo no es el único propietario y por lo tanto, más allá de que se encuentre culpable o no, la FMF no pensaría en una desafiliación.

Si Billy Álvarez es encontrado culpable, Cruz Azul podría iniciar un proceso para nombrar a un nuevo presidente y así, desvincularse por completo del polémico dueño, quien ha sido parte importante de los años de sequía de título.