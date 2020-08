Después de un breve descanso en la Fórmula 1, la acción ha regresado con el Gran Premio de Bélgica. Hubo muchos detalles en la pista y fuera de ella que quizá no notaste y es que más allá del gran ganador y de los tiempos, notar este tipo de acciones vale la pena, por lo que vamos a recapitular qué fue ‘lo que no se vio’ de este GP.

La Fórmula 1 tuvo un receso el pasado fin de semana pues no tuvimos actividad en la pista de carreras. Luego de que culminó el Gran Premio de España hace 15 días, los pilotos rompieron filas y tuvieron un breve receso. Ahora, con el GP de Bélgica en marcha, era momento de demostrar de lo que están hechos y así sucedió… bueno, en la gran mayoría.

Antes de que los pilotos pudieran arrancar en la competencia, el piloto español de la escudería McLaren tuvo problemas con su monoplaza, donde en apariencia sufrió una falla mecánica y comenzó a salir humo, por lo que Carlos Sainz no pudo competir en el Gran Premio de Bélgica.

Unfortunately, @Carlossainz55 will not start the #BelgianGP after an exhaust failure on the way to the grid. pic.twitter.com/xXPYNJDrkk

— McLaren (@McLarenF1) August 30, 2020