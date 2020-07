Lo que sabemos de la acusación por acoso sexual contra David Villa

David Villa se retiró en enero del 2020 levantando el título de la Copa del Emperador en el futbol japonés. Sin embargo, el español ha sido acusado por acoso sexual, durante su paso por el New York City en la Major League Soccer, por una extrabajadora del club.

El ‘Guaje‘ Villa pasó por el New York City de 2014 a 2018. Llegó procedente del Atlético de Madrid y tras anotar 77 goles en 117 partidos disputados, emigró al Vissel Kobe, donde viviría su último año como jugador profesional.

La acusación por abuso sexual

El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como ‘Skyler B‘ lanzó un hilo en Twitter donde hace una serie de acusaciones contra David Villa. Ella asegura que no pasaba un día en el que el español no la tocara o la acosara verbalmente.

“El acoso que pasé en el NYCFC fue tan malo que ahora me aterra la idea de los deportes profesionales. Lo que me hicieron ha arruinado mis sueños. Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando conseguí esas prácticas. Lo que tuve fue a David Villa tocándome cada día y mis jefes considerándolo un gran material humorístico“, comenzó.

En la misma línea, ‘Skyler B‘ recuerda que David Villa la acosaba constantemente ante la mirada de compañeros del equipo y también de sus jefes. La mujer asegura que el español ni siquiera debe de recordar su nombre.

“Garantizo que, si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre“, continúa.

La respuesta del New York City

El New York City no tardó en dar respuesta a las acusaciones contra el ‘Guaje‘. Mediante un comunicado, la franquicia de la MLS aseguró que iniciarán una investigación sobre el exjugador y el caso en general, pues lo consideran realmente grave.

“Nos tomamos esto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Iniciamos inmediatamente una investigación sobre el asunto“, dice el comunicado del equipo.

La respuesta de David Villa

El último en responder, fue David Villa. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 rechazó las acusaciones en su contra y las consideró ambiguas. Si bien, recuerda a una mujer “que trabajó como becaria”, negó totalmente todo de lo que se la acusa.

“Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mi una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City. Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí. Estas acusaciones son absolutamente falsas“, expresó mediante un comunicado en redes sociales.

En la misma línea, David Villa dijo haberse sentido siempre querido y respetado en el New York City. Es por eso que le extraña que ahora sea el blanco de unas acusaciones que volvió a reiterar, son totalmente falsas. Además pidió a todos los medios de comunicación respetar su derecho de la presunción de inocencia.

“Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del club. Por lo tanto, es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Le ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor respete mi derecho a la presunción de inocencia“, sentenció.