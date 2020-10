Lo que sabemos de la posible llegada de Antonio Brown a los Seahawks

Si de por sí los Seahawks eran ya uno de los favoritos a llegar y ganar el Super Bowl, ¿se los imaginan ahora con Antonio Brown como receptor? Es algo que puede suceder dentro de la temporada 2020 de la NFL.

El exreceptor estelar de los Steelers, Antonio Brown, está cumpliendo una suspensión de ocho partidos. Eso quiere decir que después de la Semana 8 de la NFL se convertirá en una opción atractiva para cualquier equipo y los Seahawks han levantado la mano. Hasta ahora han sido los únicos.

With Antonio Brown’s suspension eligible to end after week 8, the Seattle Seahawks are now positioned to make a push to sign him, though they’re not alone, league sources tell ESPN. Other teams also are interested. pic.twitter.com/ykn1NJ6LUm

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 21, 2020