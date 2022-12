Las cosas en la Liga MX se están encendiendo en el tema de futbol de estufa, pues el América quiere romper el mercado repatriando a uno de los mejores, sí, Raúl Jiménez.

No sería descabellado, pues Raúl Jiménez ha mencionado que si regresa a México, lo haría para jugar con América y acá recordamos sus palabras hace unos meses.

Y aunque no hay nada oficial entre ambos equipos -que sepamos-, se dice y se rumora que Raúl Jiménez podría volver al América para el Clausura 2023.

América no necesariamente necesita delanteros, porque Henry Martín ha cargado de buena manera con esa cuota de anotaciones, pero no se le puede decir que no a un fichaje como el que sería Raúl Jiménez.

Peeeero, aunque no necesariamente requieren un delantero centro, sí requieren hombres en ataque, porque América está considerando la posibilidad de que Roger Martínez deje a la escuadra por sobrecupo de extranjeros en Coapa.

Foto: Agencia Mexsport

Razones por las que Raúl Jiménez sí o no podría llegar a América

Sí para Raúl Jiménez en Coapa

El Wolverhampton no es más aquel que construyó Nuno Espírito Santo, donde Raúl Jiménez era la pieza central de su ataque. Tras su lesión en el cráneo y el cambio de DT’s en los Wolves, la situación del mexicano ha cambiado.

En los últimos seis meses y bajo el cargo de Julen Lopetegui, han llegado cuatro delanteros que pondrían en riesgo el lugar de Raúl Jiménez con el Wolverhampton.

Goncalo Guedes, Diego Costa, Saza Kalajdzic y recientemente Matheus Cunha, por lo que su lugar estaría pendiendo de un hilo y América podría ofrecerle recuperar todo su nivel dentro de la cancha para el proceso de México para el Mundial del 2026… en una de esas, el mexa puede llegar.

Foto: Especial

No para el mexicano y una repatriación

Raúl Jiménez estaba en su mejor momento cuando llegó la lesión en la cabeza, desafortunadamente para él, ese nivelazo goleador en el que se encontraba, no ha regresado.

Y si a eso le agregamos que lo aquejó una pubalgia previo al Mundial que le impidió dar su mejor futbol para la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Peeeeeero, conociendo a Raúl Jiménez y su mentalidad competitiva, seguramente querrá mantenerse en Europa para buscar revancha, ya sea con los Wolves o con cualquier otro equipo.

Su destino podría estar en la Premier League, aunque con equipos de una categoría similar a la del Wolverhampton o podría buscar cabida en alguna otra liga de menor nivel, pero mantenerse en el Viejo Continente.

Foto: Getty Images