Los 5 cambios, el público y lo que debes saber de la Bundesliga 2020-2021

La pandemia del coronavirus sigue presente pero el futbol ya no se detendrá, por ahora y este viernes 18 de septiembre arrancará la Bundesliga 2020-2021 con el actual campeón, el Bayern Múnich como protagonista.

La Bundesliga, que fuera la primera liga top de Europa en reanudar tras el parón del coronavirus, volverá con un calendario específico (acá te lo dejamos). Las vacaciones invernales se verán reducidas respecto a las temporadas anteriores.

El duelo inaugural será entre el Bayern Múnich y el Schalke. El Allianz Arena planeaba tener un 10% de su capacidad para el debut de los bávaros, que eran aproximadamente 7 mil 500 espectadores pero el gobierno de Múnich dio marcha atrás a la iniciativa.

Una de las expectativas más grandes será ver la presentación de Leroy Sané como jugador del Bayern Múnich, tras su paso por el Manchester City. Sin embargo, seguro tienes más dudas por resolver respecto al arranque de la Bundesliga 2020-2021 y acá te vamos a decir lo que tienes que saber.

Los 5 cambios

La Bundesliga es una de las grandes ligas de Europa que mantendrán los cinco cambios, pese a que fue una medida que se había tomado en un principio debido a la falta de ritmo y acondicionamiento físico que tenían los futbolistas por la pandemia del coronavirus.

La Ligue 1 fue otra que se mantuvo firme con las cinco sustituciones. A diferencia de la Premier League, que regresó a los tres cambios por partido, tras el ajuste de calendario para la nueva temporada.

Con público

En agosto se había aprobado el regreso del público a los estadios de la Bundesliga 2020-2021. Las medidas eran sumamente rigurosas como no aceptar afición visitante, tener boletos personalizados o sin venta de alcohol. Sin embargo después el Gobierno echó abajo esas ideas y ahora han vuelto a activar la opción

El único equipo que tenía permiso para aceptar público, es el Leipzig. El equipo de Julian Nagelsmann debutará en casa el 20 de septiembre y le dará acceso a 8 mil 500 espectadores.

LES DAN LUZ VERDE PARA TENER PÚBLICO Autorizaron que el estadio del RB Leipzig tenga el 20% de aforo cuando debuten en la #BundesligaxFOX https://t.co/uuevAGleCw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 1, 2020

No obstante el Gobierno aprobó un plan para ver el regreso de los aficionados a los estadios, luego de haber experimentado con los duelos de la Copa de Alemania. Los aficionados deberán tener al menos el 20% de aforo, un número que debe ser mayor a los mil espectadores.

La fase piloto

Habrá una fase piloto en la Bundesliga 2020-2021 que durará seis semanas y si todo sale bien, se espera que en el resto de la temporada se tengan espectadores en las gradas.

Para la primera jornada de la Bundesliga se esperan 8 mil 500 fans en el Werder Bremen vs Hertha Berlin, el Leipzig vs Mainz, 6 mil 500 en el Eintracht Frankfurt vs Arminia Bielefeld y 5 mil en el Unión Berlín vs Augsburgo.

El récord del Bayern Múnich

Los ocho campeonato consecutivos del Bayern Múnich en la Bundesliga, lo ponen “a tiro de piedra” de un récord que posee sólo la Juventus. El equipo de Turín ha sido el único capaz de ganar nueve títulos de liga de forma consecutiva.

Para la Bundesliga 2020-2021, el Bayern Múnich parece no tener rivales. Bayer Leverkusen perdió a Kai Havertz, una de sus figuras y el Borussia Dortmund, pese a que mantuvo a su plantilla, sólo sumó a Renier y será con él como “extra” con el que buscarán frenar a la máquina bávara.