Los 75 momentos memorables para celebrar los 75 años de la NBA

La actual temporada de la NBA no puede pasara desapercibida. La mejor liga de basquetbol de todo el mundo celebra 75 años desde su fundación y durante ese periodo las reglas del juego, las franquicias y las leyendas de se han transformado.

A la NBA la podemos catalogar o dividir en épocas, a partir de ahí surgen debates sobre quién ha sido el mejor jugador, el mejor equipo y la mejor franquicia, pero lo que nadie puede debatir es la influencia de la NBA el resto del mundo como liga, desde aspectos de marketing hasta sus protocolos sanitarios en tiempos de COVID.

75 años de existencia y constante evolución son todo hito, por lo que nos hemos dado a la tarea de elegir 75 momentos icónicos en la historia de la NBA.

1. Primera liga: La primera liga profesional en Estados Unidos fue la National Basketball League (NBL) en año de 1937.

2. El nacimiento de la BBA: Una segunda liga se fundó nueve años después, en 1946, con el nombre de Basketball Association of America (BBA), con 11 franquicias. Este es tomado en cuenta como el inicio real de la NBA.

3. Primer partido: Fue el 1 de noviembre de 1946.y no se jugó en Estados Unidos, sino en Canadá, entre los Toronto Huskies y los New York Knicks, que ganaron aquel partido 66-68.

ON THIS DAY (Nov. 1, 1946) the first NBA game took place in Toronto as the New York Knickerbockers took on the Toronto Huskies in front of 7,090 fans! 🇨🇦🏀

Fans that were taller than the tallest Husky player (6’8”) got in for free. pic.twitter.com/rgnFnDKfVp

— NBA Canada (@NBACanada) November 1, 2019