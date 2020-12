Los Aaron´s de Packers y las mejores jugadas de la semana 13 en NFL

La NFL nos sorprende semana a semana con increíbles muestras de atleticismo y explosividad por parte de los jugadores. Desde carreras imparables, recepciones impensables y pases milimétricos, son algunas de las postales que la semana 13 nos regaló con los Aarons de los Packers brillando con luz propia.

En esta jornada no hubo partido de jueves por la noche debido a que

el miércoles se disputó el duelo Steelers vs Ravens, así que, la jornada comenzó en domingo con enfrentamientos que sacaron chispas tanto en la conferencia americana como en la nacional.

Un juego cargado de historia en el norte de la NFC, Chicago llegaba con una racha de 5 derrotas y con los sueños de postemporada ya rotos, mientras que, Detroit venía de dos descalabros. Un juego en el que se disputaban el no quedar hasta el fondo de la división, Matthew Stafford y su ofensiva se llevaron la victoria con un arsenal aéreo que incluyó un Touchdown para Quintez Cephus de 49 yardas y una recepción maravillosa.

Los Malosos visitaban el Metlife Stadium y ante ellos tenían al único equipo de toda la NFL que no había visto la victoria. En un juego muy cerrado, y en el que parecía que los Jets conseguirían romper el cero en su récord, Derek Carr lanzó un pase de 46 yardas para Henry Suggs III con sólo 13 segundos restantes en el partido para lograr la anotación y victoria agónica.

