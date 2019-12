A falta de lo que haga Seattle, los San Francisco 49ers llegarán a la última semana se la temporada regular como líderes de la NFC Oeste después de vencer con un gol de campo a los Rams 34-31 y con ello también se mantienen con aspiraciones de arrancar los Playoffs como dueños de la Nacional con marca de 12-3.

Los Rams, por su parte, se llevarán a casa la tarea que no hicieron después de

la paliza ante Dallas. A Jared Goff le volvieron a interceptar un pase que terminó en anotación.

Jared Goff le empezó a poner calor al juego con un balón de 10 yardas para Brandin Cooks y San Francisco sólo puso reaccionar con un gol de campo en el primer cuarto.

Lo mero bueno llegó en el segundo. Una semana después de la paliza sufrida ante los Dallas Cowboys, precisamente en el segundo cuarto, los Rams le sacaron jugo a aquella lección o al menos eso parecía, pues tuvieron el juego 21-10, pero los 49ers le saben bien a este negocio esta temporada, de modo que se fueron al descanso con ventaja 21-24.

Todd Gurley llegó a zona de anotación por tierra en dos ocasiones para los Rams, pero Deebo Samuel y Raheem Mostert encontraron espacios por tierra para que San Francisco se mantuviera en la pelea y antes de finalizar el segundo cuarto encontraron el tesoro, cuando Fred Warner interceptó el ovoide y lo mandó de regreso a la zona de anotación que le dio forma a la remontada de los 49ers.

📺: #LARvsSF on @nflnetwork Watch now on your 📱: https://t.co/15uggOKLoO How to watch on any device: https://t.co/wC2BGvZiHo pic.twitter.com/SQ15k5kfoa

Los Rams volvieron a la vida con un pase de 22 yardas de Goff para Cooper Kupp, pero dejaron la sensación de no estar preparados para los playoffs, pues las lecciones aún no quedan aprendidas y los errores se siguen cometiendo.

📺: #LARvsSF on @nflnetwork Watch now on your 📱: https://t.co/15uggOKLoO How to watch on any device: https://t.co/wC2BGvZiHo pic.twitter.com/HG6C77XzY5

@JaredGoff16 tosses a 22-yard touchdown and the @RamsNFL retake the lead!

Fue hasta el último cuarto, con poco más de seis minutos en el reloj, cuando apareció al fin Jimmy Garoppolo con un pase de ocho yardas para George Kittle, quien le regresó la ventaja a los 49ers 31-28, aunque los Rams igualaron en la siguiente ofensiva con un gol de campo.

Touchdown, George Kittle! @JimmyG_10 finds @gkittle46 in the end zone and the @49ers take the lead, 31-28, with 6:06 remaining in the 4th.

