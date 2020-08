La confesión de Van Gaal: “Trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales”

El australiano Andy Brennan es uno de los casos recientes de futbolistas profesionales que se han declarado gays. Su declaración pública en es considerada un acto de valentía debido a los actos de racismo a los suelen enfrentarse los deportistas.

Se dice y se cuenta que en el futbol hay más jugadores homosexuales de lo que podríamos imaginar, pero ante el temor de las críticas, rechazo y juicios fuera de lugar, prefieren ocultarlo. La teoría fue confirmada por el técnico neerlandés Louis van Gaal.

La experiencia de Van Gaal

En una entrevista al diario Gaykrant y que retoma Mundo Deportivo, el estratega indicó que al momento de conocer a sus futbolistas solía preguntar si tenían novia, “más adelante preguntaba si tenían pareja”, pues en más de una ocasión llegó a pensar que había trabajado con futbolistas homosexuales que preferían mantener su identidad y orientación sexual lejos del juicio público.

“Es mejor para la personalidad de uno estar en línea con sus sentimientos. Eso sí, si uno sale la presión del futbolista gay será enorme. Causaría mucho revuelo… en toda mi carrera ningún jugador me ha dicho que es gay. Creo que si no saliera del vestuario, un jugador estaría dispuesto a compartir que es gay. Me arrepiento de eso”

“No diré en que club era, pero trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales”, mencionó.

Van Gaal anunció su retiro después de dirigir durante 25 años, lapso en el que ocupó los banquillos del Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich y Manchester United. También fue el estratega de la Selección de Holanda en dos etapas.

Coincide con Giroud

Louis Van Gaal coincidió con el francés Oliver Giroud al considerar que el contexto actual no es el idóneo para que un futbolista se declare gay y además tenga la aceptación tanto de los aficionados, como de los clubes.

“La mayoría de ellos están casados con mujeres y tienen hijos. El mundo del futbol no es un espejo de la sociedad. Hay que ser increíblemente valiente y tener mucha fuerza si quieres salir, porque en el mundo del futbol y la sociedad enfadada de hoy parecen lidiar con una elección sexual diferente”, indicó Van Gaal.