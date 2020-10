Mientras que Luka Romero, el ‘Messi mexicano’ mantiene la idea de jugar para Argentina, en el mismo país sudamericano hay un delantero que desea vestir la playera del Tri, y su nombre es Luca Martínez Duduy, quien a sus 19 años juega para Rosario Central, con el cual se gana sus primeros minutos.

Luca es un centro delantero aguerrido y fuerte, aspectos por los cuales es apodado como ‘El Toro’ y uno de sus sueños es volver a México para jugar con el América, club al que le tiene cierto cariño por el pasado de su padre.

¿Por qué tiene nacionalidad mexicana?

Martínez Duduy nació en México, específicamente en San Luis, gracias a que su padre, Nahuel Darío Martínez, jugaba en la Liga MX para el Real San Luis. Entre otros equipos, su padre vistió las playeras de Toluca y del América, de modo que estuvo en México por casi ocho años.

Luca se mudó a Argentina, junto a su padre, después de terminar contrato, mismo que no fue renovado, y desde entonces el actual delantero de Rosario no ha pisado nuestro país, pero espera hacerlo en algún momento, ya que prefiere jugar para el Tri que para la albiceleste, pues asegura que los mejores momentos de su padre como futbolista los vivió en México, dijo en entrevista para el canal de youtube “Jóvenes futbolistas MX oficial”.

“El sí mío ya está desde ahora. Voy a esperar si Dios quiere el llamado y apenas me llamen me tomo un vuelo para México. Me pone muy contento imaginar solo eso”, declaró en otra entrevista con mediotiempo.

Luca quiere jugar para el América

Nahuel Darío Martínez, el padre de Luca, fue reconocido por el Real San Luis en un homenaje a las leyendas, y tuvo un breve paso con el América, por lo que Luca quiere seguir los pasos de su padre y jugar en la Liga MX.

“Depende cual sea el club de México, yo siempre dije que uno de mis sueños era jugar en el América, siempre lo dije en varias entrevistas, pero hay que ver cómo se da mi carrera y que me depara el futuro”, declaró el delantero, quien se fija mucho en la forma de jugar de Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán.