¡Está de vuelta! ¿Cómo le fue al Barcelona mientras Luis Suárez estuvo lesionado?

El FC Barcelona ha recibido una muy buena noticia este sábado y es que anunciaron que después de 147 días Luis Suárez podrá estar de regreso en La Liga, pues una lesión y operación lo mantuvo alejado de las canchas por 4 meses, por lo que ahora que el ‘Pistolero’ está de regreso, analizaremos los números del cuadro ‘Culé’ mientras no estuvo presente.

Luis Suárez se lesionó a principios de año donde se creía que se iba a perder la temporada. Su rodilla una vez más le volvió a jugar una mala jugada y de no haber sido por la pandemia del coronavirus, esta temporada hubiera quedado en el olvido.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E — Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 6, 2020

La próxima semana regresará La Liga y con ello el tridente formado por Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez podrá estar junto una vez más, mismo que no hemos visto por meses aunque tampoco era tan letal como se esperaba, pues al francés le tomó mucho más tiempo de lo esperado para adaptarse al equipo.

Desde aquel 12 de enero, cuando se confirmó que Luis Suárez no volvería a las canchas por 4 meses, el Barcelona jugó un total de 12 partidos incluyendo La Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League, donde el saldo fue positivo, sí, no rozando la perfección pero alcanzando para no entrar en crisis o algo similar.

8 partidos ganados, 1 empate y 3 derrotas fue lo que obtuvo el FC Barcelona sin Luis Suárez en el terreno de juego. Lo más doloroso quizá fue que los echaron de la Copa del Rey y que el Real Madrid los venció en El Clásico; aún así dentro de La Liga están de líderes con 58 puntos.

El FC Barcelona obtuvo 24 goles a favor en esos 12 partidos, promediando 2 por juego, con un Messi y un Griezmann que normalmente eran quienes se echaban el equipo al hombro pero con una que otra carencia y es que la profundidad que aportaba Luis Suárez quedo ‘volando’ en todos estos duelos.

Se habló de traer un sustituto para Luis Suárez, se dice que pese a que ya se recuperó sí vendrá alguien y quienes suenan son ‘pesos pesados’ pues Lautaro Martínez, Pierre Emerick Aubameyang y Neymar son las opciones que tiene el Barcelona para darle más poder a su ataque.

Luis Suárez es ya un histórico del FC Barcelona, quizá aún no califica como una leyenda pero lo que es cierto es que en las filas de los ‘Culés’ ya lo extrañaban, por lo que cuando el equipo regrese a la acción el próximo 13 de junio se espera un gran recibimiento para el Charrúa y de igual forma que marque algún gol.