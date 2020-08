La autocrítica de Luis Fernando Tena a las Chivas tras caer ante el Puebla

La jornada 3 de la Liga MX sigue su marcha y esta vez es turno de ver a las Chivas, equipo que no sólo no ha podido ganar en el Apertura 2020, sino que tampoco ha metido un sólo gol. Luis Fernando Tena habló luego de la derrota que sufrieron ante el Puebla con un gol de Ormeño y lanzó una autocrítica, pues sabe que no está haciendo bien las cosas y sus jugadores tampoco.

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa después del partido, Luis Fernando Tena aceptó la responsabilidad por el accionar de Chivas. En 3 jornadas no han podido jugar bien, no generan peligro y no han sido un equipo peligroso, por lo que espera poder corregir ese mal paso y ganar pronto su primer encuentro.

“Claro que nos preocupa el no meter gol, nos molesta. No sólo no las metemos, sino que ni siquiera estamos llegando con claridad, no generamos las suficientes oportunidades. Tenemos que corregir muchas cosas para empezar a ganar”, comentó Luis Fernando Tena.

Aunado con esto, Tena reconoció que no puede escudarse en que ‘le faltan jugadores importantes que tienen coronavirus ni mucho menos en que ante Puebla Eduardo Torres se fue expulsado, pues pese a esos factores, el equipo no es peligroso ni tiene idea al atacar, por lo que sabe que tiene que hacer algunos ajustes dentro del plantel.

“No puedo poner como excusa que nos falten jugadores o que sufrimos una expulsión desde el primer tiempo. No sólo no estamos metiendo goles, no generamos las oportunidades suficientes”, dijo Luis Fernando Tena en conferencia de prensa.

Finalmente Luis Fernando Tena reconoció que hay cierto temor por jugar la jornada doble de esta semana, ya que tiene muy poco tiempo para corregir cosas en las Chivas. Será una prueba complicada, tendrán que mejorar rápido y ya veremos cómo le va en unos días.

“Tenemos que hacer un análisis a fondo para poder corregir muchas cosas. Claro que me preocupa. Me preocupa el no marcar goles y el no sumar puntos. Claro que estoy preocupado por el equipo porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes. Sí me preocupa la jornada doble”, sentenció Luis Fernando Tena.

¿Cuál será el próximo reto de Luis Fernando Tena y las Chivas?

Chivas jugará el próximo miércoles 12 de agosto cuando visite al Juárez FC en la frontera, partido pactado para las 19:00 hrs. De momento suman sólo un punto de 9 posibles y se ubican en la posición 16 del torneo.