Luis Omar Tapia explota contra la Conmebol tras el “robo” a Chile en Montevideo

Uruguay arrancó la eliminatoria sudamericana con el pie derecho después de vencer a Chile por la mínima diferencia en Montevideo, gracias a un penal ejecutado por Luis Suárez tras una mano en el área de los andinos que ha hecho enojar a Luis Omar Tapia.

El partido ha despertado reclamos contra la Conmebol desde Chile, debido a que los andinos tuvieron una jugada similar en el área uruguaya que no se sancionó a su favor como penal, por lo cual el cronista de TUDN, Luis Omar Tapia, se le fue con todo a la confederación sudamericana.

Revelan comunicación árbitro-VAR

Un día después del partido se reveló la comunicación que tuvo el silbante Eber Aquino, quien a diferencia del penal de Uruguay, no revisó la jugada en el monitor y se limitó a escuchar lo que se decía desde la cabina.

“Yo veo que está en posición natural”, argumenta el árbitro VAR desde la cabina, desde la cual le piden al árbitros central que no reanude. “El punto de contacto está en posición natural. Para mi no amplía el volumen del cuerpo. Veo que impacta en la mano, pero está en posición natural”.

Así fue la revisión en el VAR del supuesto penal que no se sancionó en el partido Uruguay vs Chile. Véanlo y lo debatimos… ¿Les pareció correcta la decisión? pic.twitter.com/cHAEqy1Oc8 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) October 11, 2020

Tapia se les fue con todo

Tapia, nacido en Santiago, Chile, pidió a la Conmebol actuar para erradicar los arbitrajes localistas y una mejor preparación de los árbitros para el uso correcto de la tecnología.

“Lo sucedido en Montevideo no puede quedar impune, la Conmebol debe dar un golpe de autoridad y demostrar que el cuerpo arbitral cometió una injusticia gigante, y a mí no me quedará otra más que desconfiar del manejo de su sistema de operación y control de una organización deportiva.

“Si la Conmebol no da la cara demostrará que hubo maldad y deshonestidad por parte del cuerpo arbitral porque no sólo es uno, los responsables son todos”, declaró el ‘Panda’ en su cuenta de Youtube.

Aseguró que el sistema del VAR es perfecto, pero el problema son los árbitros, pues la tecnología se implementó, desde su punto de vista, “para ayudar y quitarles el miedo y cobardía a los árbitros localistas”, finalizó.