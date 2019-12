¿Será? Luis Suárez confía en renovar contrato con el Barcelona

La permanencia de Luis Suárez en el Barcelona estaría asegurada o al menos así lo cree el delantero uruguayo.

En entrevista para el diario Sport, el charrúa aseguró que se siente muy feliz en el club y seguro de que siempre ha dado lo mejor de él para conseguir los objetivos. Es por eso que, avalado por los números y las estadísticas, confía en que las negociaciones llegarán a buen término.

“Estoy muy feliz en el club; siempre me he entregado al máximo y las estadísticas y números me avalan. Estoy a la altura y a la hora de conversar llegaremos a buen puerto“, aseguró Luis Suárez.

Por ahora, el contrato del ‘Pistolero‘ es hasta junio del 2021 y pese a que la directiva lleva mucho tiempo buscándole un heredero, a sus 33 años considera seguir en buen nivel para mantenerse como titular.

Por otra parte, Luis Suárez aceptó que la renovada Supercopa de España, en la que se enfrentarán al Atlético de Madrid, les ilusiona y por eso buscarán ganarla. Ese es el primer objetivo del 2020 para los culés.

“El objetivo principal es la Supercopa de España, es un torneo que nos atrae mucho, es una gran motivación. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para jugar la final y pelear por esta primera Supercopa con el nuevo formato“, aseveró.

Finalmente, Luis Suárez habló del choque que tendrán ante el Espanyol el próximo 4 de enero, que significará el regreso de la actividad de La Liga Española y aseguró que siempre son partidos complicados, más allá de la situación que viven los ‘periquitos‘.

“Los derbis son siempre difíciles y hay que tener mucho cuidado. El Espanyol está en una situación delicada pero a nivel de calidad de jugadores no merece estar ahí“, sentenció.

Desde que llegara en 2014, Luis Suárez ha sido ese ‘9‘ que los culés buscaban, pues ya se sitúa en la cuarta posición de la tabla histórica de goleadores y a cinco tantos de subir al tercer escalón.