Todo lo que se sabe sobre la llegada de Luis Suárez a River Plate

Hasta hace unos meses, el futuro de Luis Suárez apuntaba hacia la MLS, sin embargo, el delantero uruguayo apunta hacia Buenos Aires, Argentina, para unirse a River Plate, club con que ha negociado y las cosas parecen avanzar de manera correcta.

Suárez terminó contrato con el Atlético de Madrid. Tanto el club como el jugador decidieron no renovar, por lo que a partir del 30 de junio termina todo vínculo con el equipo rojiblanco, con el cual jugó dos temporadas.

Getty Images

¿En qué va la negociación?

De acuerdo con medios argentinos, la directiva de River Plate ha sostenido pláticas con el delantero uruguayo desde hace varios días y la respuesta del atacante ha sido positiva, tiene disposición y sólo faltarían los últimos detalles, de acuerdo con Olé.

Otras versiones, como la del periodista Bruno Vain, indican que el acuerdo ya está cerrado y es cuestión de tiempo para que el ‘Pistolero’ sea anunciado de manera oficial, lo cual podría ocurrir el lunes 27 de junio, según TV Azteca.

Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana. #HereWeLucho pic.twitter.com/xjK8ya5fUT — Bruno Vain (@brunovain) June 26, 2022

Marcelo Gallardo dio más pistas sobre Luis Suárez

Marcelo Gallardo, técnico de River, indicó que las opciones de firmar a Luis Suárez son altas, pues el delantero ha mostrado disposición y aunque también se habla de la llegada de Miguel Ángel Borja, del Junior de Barranquilla colombiano, el camino está despejado para el uruguayo.

“Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperamos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar”, indicó sobre el colombiano, mientras que con Luis Suárez estaban a la espera de una respuesta definitiva, a la vez que explicó que el club está dispuesto a esperar la recuperación del artillero, por lo que no podría jugar de inmediato en la Copa Libertadores.

Getty Images

“Tiene deseo y entusiasmo. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando. Es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, y por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, informó.

De esta manera, Luis Suárez regresaría a Sudamérica después de 16 años en Europa y lo haría para el equipo en el que pudo jugar su amigo, Lionel Messi, aunque finalmente no aceptó hacerse cargo de su tratamiento de la hormona de crecimiento.