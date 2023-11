Lo que necesitas saber: El uruguayo llegó a 14 goles en la liga brasileña

RBD es una de las grandes bandas mexicanas que se han exportado a todo el mundo, guste o no su música, nadie puede negar su éxito y hasta ayudan a que jugadores como Luis Suárez anoten un triplete de goles.

KHÉ?! Así como lo están leyendo queridos sopilectores, Luis Suárez puede agradecer a RBD que se aventó un hat-trick frente a Botafogo en el último partido de la liga brasileña.

No es que le dedicaran la canción de “Sálvame” o cosas así, de hecho, seguramente los mexicanos no saben que le echaron una manita al delantero uruguayo.

Luis Suárez y su hat-trick gracias a RBD – Foto: Getty Images

¿Por qué RBD ayudó a Luis Suárez?

Bueno acá va la historia, pues Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez se presentaron en Brasil como parte de la gira del grupo.

Y utilizaron el estadio del Botafogo para su concierto que sería el jueves 9 de noviembre, igual que el partido del equipo contra el Gremio del exdelantero del Barcelona.

Entonces, el partido de Botafogo vs Gremio tuvo que cambiar de sede e irse al estadio del Vasco da Gama y fue eso lo que permitió que Luis Suárez jugara el encuentro.

Uno de los conciertos de RBD en 2023 – Foto: Getty Images

Pero, ¿qué tiene que ver RBD con Luis Suárez? Bueno, Renato Portaluppi, DT del Gremio, tiene la respuesta sobre la relación del uruguayo con el grupo mexicano.

“Sí (no habría jugado), porque no le gusta y por su rodilla, no puede jugar en césped sintético. Si hubiera sido en el Nilton Santos, Suárez difícilmente habría jugado, porque es sintético“, declaraciones tomadas de ESPN.

Los goles del delantero apretaron el campeonato brasileño

Gremio le pegó no tan a domicilio al Botafogo, por aquello del cambio de cancha por el concierto de RBD, pero lo importante fue la victoria para el equipo de Luis Suárez.

Necesitaban con urgencia vencer en el partido para evitar que su rival tomara más distancia en la tabla de la liga brasileña. Botafogo es líder y Gremio está un escaloncito abajo.

O sea, que la lucha por el título está que arde. Con el triunfo, Gremio alcanzó los 59 puntos, mismos que tiene Botafogo; sólo que el líder tiene un partido menos.

Faltan cinco partidos para el cierre de campeonato y puede que hasta la aparición de RBD pueda darle esa manita a Luis Suárez y al Gremio para hacer caer a Botafogo y ganar el campeonato… sería algo que ningún otro grupo puede presumir.

El uruguayo vive un gran momento goleador en el Gremio – Foto: Getty Images

Te puede interesar