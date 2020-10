Tal parece que Luis Suárez no sólo habría estado en la mira de la Juventus y del Atlético de Madrid, club con el que fichó y es que ahora se ha revelado que Thomas Tuchel, DT del PSG, quería al ‘Charrúa’ para su equipo pero el FC Barcelona se habría negado a negociar. Braithwaite heredó su ‘9’ y la afición atacó con todo al equipo.

Tras la llegada de Ronald Koeman, se sabía que Luis Suárez no entraba en los planes del FC Barcelona, por lo que se le pidió que buscara acomodo en otro equipo. Estuvo a nada de llegar a la Juventus, todo se cayó y firmó con el Atlético de Madrid pero poco se supo del supuesto interés del PSG.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!

👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.

📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020