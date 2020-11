¡Pro Bowl en Madden! Así será el Pro Bowl 2021 virtual de la NFL

La NFL no se quedará sin Pro Bowl 2021. Si bien, hace algún tiempo se anunció que el partido que se celebra año con año con lo mejor de cada Conferencia se suspendió debido al coronavirus, la liga decidió hacerlo de forma virtual. ¿Cómo? Haciendo uso del Madden 21.

Mediante un comunicado, la NFL dio a conocer la decisión. El Pro Bowl 2021 se jugará de forma virtual con los rosters que sean seleccionados como se hace cada año, mediante una votación. La liga reconoció que es una gran forma de acercarse a los aficionados más jóvenes.

“Estamos emocionados de darle vida a esto virtualmente y ser los primeros en hacerlo. Es una oportunidad para conectarse con los jóvenes aficionados de una manera realmente accesible“, declaró Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes y eventos de la liga en la NFL, para CNBC.

La transmisión del Pro Bowl 2021 aún es una incógnita. La misma fuente señaló que la NFL está intentando llegar a un acuerdo con ESPN, aunque lo que es un hecho que en redes sociales sí se transmitirá mediante las cuentas oficiales de la liga.

La fecha estimada del Pro Bowl 2021 era el domingo 31 de enero pero esta nueva iniciativa con el Madden 21 involucrado no tiene un día definido. Ahora, previo a el gran enfrentamiento, la NFL organizará choques entre celebridades, leyendas del fútbol y jugadores actuales.

“Puedes imaginar a Patrick Mahomes jugando como él mismo como mariscal de campo de la AFC contra Aaron Donald en el lado de la NFC. Así que traeremos ese tipo de jugadores al juego y permitiremos que las celebridades y otros sean parte de ese juego virtual y, obviamente, permitiremos que los fanáticos lo vean y sean parte de él”, añadió O’Reilly.

La votación para el Pro Bowl 2021 será la misma que en todos los años. Los aficionados podrán votar por los jugadores que ellos creen que deben estar en el partido previo al Super Bowl a partir de este martes 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre, a través de nfl.com.

The Pro Bowl may look different this year, but the best players will still be recognized. Your vote helps decide who gets a spot on the roster. Vote today at https://t.co/Sbk1rren24. #ProBowlVote pic.twitter.com/oApytNZIhD

— NFL (@NFL) November 17, 2020