“Sigo esperando justicia”: Se cumplió un año del polémico caso de Joao Maleck

Hace un año se suscitó un hecho lamentable y sumamente polémico en torno a un futbolista. Joao Maleck (que sigue en prisión preventiva por el coronavirus), un joven que recién buscaba consolidarse en el futbol, chocó con otro auto donde terminó con la vida de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja que recién se había casado y estaba por irse de luna de miel; desde ese momento, la madre de la víctima, ha buscado justicia en la corte, hecho que se ha ido postergando una y otra vez pero que no descansará hasta lograrlo.

A un año del fatal accidente en la avenida Tepeyac de Zapopan Jalisco, donde una pareja de recién casados perdiera la vida tras ser impactados por el futbolista Joao Maleck quien conducía en estado de ebriedad, así luce, lleno de flores, luto y sed de justicia.@quierotv_gdl pic.twitter.com/LCwRSzeofH — Kevin Esqueda (@Kevin_Esqueda) June 23, 2020

Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda, ha luchado por obtener algo que por derecho le corresponde. Quiere que haya justicia para su hija y su pareja pues sabe que no merecían un final así, por lo que no piensa descansar hasta cumplir la promesa que les hizo y ver a Joao Maleck con una condena oficial en prisión.

A través de un comunicado fue como Martha Álvarez hizo unas declaraciones que se han vuelto virales y es que expresó su dolor como madre de haber recibido la noticia de la muerte de su hija. Sabe que es uno de los peores momentos que se pueden vivir, que no es nada fácil pero confía en que habrá justicia contra Joao Maleck y que por fin Maria Fernanda podrá descansar en paz.

“Hoy hace un año, yo y mi familia recibimos la peor noticia que cualquier madre puede recibir, como lo es la muerte de un hijo o una hija, este momento fue brutal y desgarrador para mí, saber que alguien me arrancó el más grande amor que yo tenía, mi razón de vivir, mi niña, mi adorada hija Fernanda, justo cuando celebraba su matrimonio y empezaba una nueva etapa en su vida, llena de esperanza y amor“, comentó la madre de Maria Fernanda en el comunicado.

Desde principios de año el caso contra Joao Maleck pudo quedar finalizado pero la defensa obtuvo un par de prórrogas que alargaron el proceso legal. Hoy en día todo está detenido debido a la pandemia del coronavirus y no se sabe cuándo se reiniciará pero confía en que será pronto y tendrán buenas noticias.

“Este año que ha pasado ha estado lleno de dificultades, pues además del inmenso dolor por mi pérdida irreparable he estado luchando en búsqueda de justicia por mi hija como cualquier madre lo haría, a pesar de los obstáculos que he tenido, de las influencias que decían tener, contra todo lo que me he topado y probablemente me tope, no claudicaré hasta ver que el responsable pague por sus hechos, siendo todo mi motor el amor por Fernanda“, sentenció la madre de Maria Fernanda en el caso de Joao Maleck.

En el mes de julio se establecerá una nueva fecha para el juicio donde dictarían sentencia a Joao Maleck. La familia de Maria Fernanda pidió al juez que la audiencia se hiciera por videollamada, uno de sus últimos recursos para obtener justicia pero lamentablemente el juez rechazó la petición.