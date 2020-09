Mahomes-Jackson: Así fue el show de la naciente rivalidad de la NFL

El Monday Night Football de la Semana 3 de la NFL entre Chiefs y Ravens no decepcionó a nadie. Fue una muestra más de que la naciente rivalidad entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson, dará de que hablar no sólo en la Conferencia Americana, sino en la liga.

El partido fue para los Kansas City Chiefs, que de la mano o del brazo de Patrick Mahomes mantuvieron el invicto y todavía no hay equipo que les abolle la corona que obtuvieron en la última temporada.

Del otro lado estuvo Lamar Jackson, el MVP de la anterior temporada que aunque perdió, también dio muestra de por qué los Ravens son uno de los favoritos a ganar el Super Bowl (acá te dejamos la lista). A diferencia de Mahomes, el carga a Baltimore con sus piernas.

Lo que hizo Patrick Mahomes…

El mejor jugador del partido fue sin duda alguna Patrick Mahomes, que con cuatro pases de anotación demostró por qué le otorgaron un contrato millonario para estar ligado a los Chiefs por las próximas diez temporadas.

Más de 30 pases completos para superar las 300 yardas y lanzar los ya mencionados cuatro pases de anotación. Sin embargo la jugada de la noche fue un pase de anotación de 49 yardas para Mecole Hardman. Era tercera oportunidad con más de diez yardas por avanzar, le había llegado la carga y aún así fue capaz de lanzar con la potencia necesaria.

Mahomes drops back and LAUNCHES to Hardman for SIX! #ChiefsKingdom 📺: #KCvsBAL on ESPN

Mahomes drops back and LAUNCHES to Hardman for SIX! #ChiefsKingdom 📺: #KCvsBAL on ESPN — NFL (@NFL) September 29, 2020

Par Mahomes lució tranquilo toda la noche y fue capaz de lanzar de cualquier lado. Con jugadas de engaño, corriendo hacia algún lado y aún con la presión que la defensa de los Ravens intentó poner.

Otra de las jugadas de la noche para Mahomes fue un engaño para pasar por el centro con un toss que engañó por completo a la defensa de los Ravens.

Y no sólo se trata de usar el brazo para lanzar a las diagonales, sino también para engañar a una defensiva que en toda la noche no supo cómo detener a los Chiefs. Así lo hizo Mahomes al brincar para fintar con que daba un pase que al final no terminó lanzando.

Lo que hizo Lamar Jackson…

Lamar Jackson dejó la sensación, una vez más, de que los grandes partidos le pesan y esa será una de las tareas que habrá que trabajar durante la temporada.

Sin embargo el show del mariscal de campo de los Ravens fue por tierra, tal y como lo esperábamos. Apenas en su primera serie ofensiva, el quarterback de Baltimore puso en marcha la potencia que tiene en las piernas para acarrear el balón más de 30 yardas.

Otro de los recursos que mostró Lamar Jackson fue un pitcheo por si la defensa del equipo rival adivina que será él quien se llevará el ovoide.

La noche de Lamar Jackson pudo ser mejor si Mark Andrews no le hubiera soltado algunos pases, en especial uno en la zona de anotación que habría significado un golpe anímico a favor a los Ravens.

Por eso Lamar sólo fue capaz de lanzar un pase de anotación y fue para Nick Boyle. Lo hizo con la altura exacta para que la defensa no pudiera interceptar, más allá de que el safety logró tocar el ovoide pero terminó cayéndose.

Lamar finds Nick Boyle for the TD!@Ravens pull within 7 at the start of the fourth quarter. 📺: #KCvsBAL on ESPN

📺: #KCvsBAL on ESPN — NFL (@NFL) September 29, 2020

El calendario de los Ravens es más amigable para el equipo de Harbaugh pero el tercer capítulo de la rivalidad Mahomes-Jackson, fue otra vez para el de los Chiefs.