¡Ejemplar! Mainz exhibió y dejó fuera a aficionado racista

El racismo es un problema mundial. El Mainz de la Bundesliga dio el ejemplo de como tratar a un racista, exhibiendo y dejando fuera a uno de sus aficionados.

El aficionado del Mainz criticó a algunos jugadores de la Bundesliga, diciendo que a veces siente estar viendo la Copa Africana y no el torneo alemán. El club no sólo retomó y publicó el comentario del socio, sino que hizo pública su respuesta.

“Desde hace meses que ya no me puedo identificar con este club. He empezado a tener la sensación de que se está jugando la Copa de África y no la Bundesliga alemana“, dijo el aficionado, quien devolvió su tarjeta de socio.

La respuesta del Mainz fue épica, pues no sólo aceptó dejar fuera al aficionado, sino que destacó los valores del club. Al no compartir dichos valores, los socios que busquen dejar al equipo, están en todo su derecho de hacerlo.

“Para nosotros solo cuenta que alguien comparta nuestros valores. A la gente que los comparte la recibimos en nuestra comunidad. Por ellos no alegramos de que usted deje de ser socio puesto que no comparte los valores básicos del club“, dice el comunicado del Mainz.

La Bundesliga se ha unido a las protestas contra el racismo. Los jugadores del Borussia Dortmund lo hicieron en el entrenamiento y en el partido ante el Paderborn, con mensajes por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Además, en el choque ante el Hertha Berlín todos se arrodillaron antes del silbatazo inicial.