¿Cómo que existe una maldición en el futbol que tiene que ver con Kim Kardashian? Pues sí, amigos, la influencer está en el ojo del huracán entre algunos aficionados del Dundee United en Escocia.

Peeeeero, qué es lo que está pasando con Kim Kardashian y de dónde salió la idea de una maldición con equipos de futbol. La respuesta es bastante sencilla y basta con tener en cuenta un par de partidos.

Primero, Kim K estuvo en el Emirates Stadium, casa del Arsenal durante el partido de vuelta de los octavos de final ante el Sporting de Lisboa y los Gunners cayeron eliminados.

Kim Kardashian en el estadio del Arsenal

Aquí todavía no podemos atribuirle nada a una maldición, la cosa es que, no es el primer estadio que visitó Kim Kardashian, porque el domingo 19 de marzo, fue al Parque de los Príncipes, casa del PSG.

Y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, porque el PSG perdió mientras Kim K visitaba al equipo parisino, algo que no sucedía desde hace aproximadamente 700 días, poco más de año y medio… avivando los rumores sobre la maldición de Kim Kardashian.

Kim Kardashian en el Parque de los Príncipes, casa del PSG, con el jersey de Neymar

Kim Kardashian sigue en Europa y aficionados del Dundee United no quieren la visita de la influencer

Entre que son peras o son manzanas, algunos aficionados en Escocia están tomándose en serio esta supuesta maldición de Kim Kardashian, en especial, fans del Dundee United.

Obviamente, esta “maldición” es una coincidencia, pero una presentadora en Escocia y fan del Dundee United, se está tomando bastante en serio esto sobre Kim Kardashian.

Kim Kardashian, una de las influencers más importantes del mundo

Lorraine Kelly es la presentadora bromeó con la posibilidad de que Kim K vaya al campo del Dundee United: “¡Ella no viene! Eso es todo Kim, sé que tú también quieres, pero no vienes“, declaraciones tomadas de The Sun.

La cosa es que, difícilmente Kim Kardashian quiera visitar el campo del Dundee United y no porque sea feo ni nada, sino porque el equipo no es uno de los más populares de Escocia.

Además, tampoco es que al Dundee United le haga falta la maldición de Kim Kardashian, porque el club no gana desde el 21 de enero y lleva nueve partidos sin conocer la victoria, por lo que el descenso se asoma en su panorama y sin necesitar de la influencer.

Dundee Unites, equipo de Escocia que está por descender