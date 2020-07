¡Humillan al campeón! Después del pasillo, Manchester City le dio un paseo al Liverpool

Liverpool estrenó su corona como campeón de la Premier League, con una dolorosa derrota 4-0 frente al Manchester City, que recibió al nuevo jerarca del futbol inglés con un pasillo.

Tuvieron que pasar 30 años para que la afición de los Reds volvieran a levantar un título de liga y una vez que se concretó la hazaña, el equipo de Anfield chocó contra la pared del Manchester City y de alguna manera, Guardiola pudo sacudirse el dominio de Jurgen Klopp.

El marcador no registró movimientos durante los primeros 25 minutos, hasta que la zaga del Liverpool cayó derrotada con el penal sobre Raheem Sterling por parte de Joseph Gomez. Kevin De Bruyne fue el encargado de ejecutar la pena máxima de manera correcta.

Kevin De Bruyne (25′) ⚽️

An arguable penalty, but a penalty nonetheless and De Bruyne knocks it in#MCILIV

1 | Manchester City

0 | Liverpoolpic.twitter.com/ygetNYrVDz

— BetAmerica (@BetAmerica) July 2, 2020