Lo que necesitas saber: Hey Jude se lanzó en 1968, año en el cual Manchester City logró su segundo título de liga

Manchester City es el equipo de moda en Inglaterra y sus títulos y triunfos importantes exponen siempre la amplio repertorio musical que sin dudad es liderada por ‘Wonderwall’, de Oasis, gracias a que Liam y Noel Gallagher, los fundadores de la agrupación, son aficionados al club, pero los aficionados también suelen entornar a The Smiths, New Order, The Verver y The Beatles.

Hay una canción en particular que llama la atención y se trata de Hey Jude, de ‘The Beatles’, un grupo que históricamente está relacionado con Liverpool, que es la ciudad de origen del emblemático cuarteto, sin embargo, los Citizens se “adueñaron” de una de sus canciones para festejar sus mejores días, estamos hablando de ‘Hey Jude’.

¿Por qué Manchester City festeja con ‘Hey Jude’?

‘Hey Jude’ es una de las canciones más pegajosas de The Beatles, principalmente por el coro, que además de es muy fácil de cantar para cualquier idioma y también es muy fácil de editar, y precisamente su estructura facilitó a los seguidores del City en ese proceso de “adueñarse” la canción, sólo necesitaron un buen pretexto.

La canción escrita por Paul McCarthy salió a la luz en 1968 y coincidió con que en ese mismo año el City conquistó su segundo titulo en Inglaterra, que a la vez fue el último que pudo festejar antes de la inversión multimillonaria con la cual se ha convertido en uno de los equipos más ganadores de la actualidad.

Regresando a 1968, a los aficionados del City, como a muchos de nosotros, se le pegó la tonadita del coro de ‘Hey Jude’, el cual editaron por un también pegajoso ‘na na na nananana, nannana, City’, en lugar de ‘hey jude’.

Ahora es una forma de recordar aquel título, con el cual el club pudo jugar su primera Champions League.

Aficionados del Manchester cITY

Aunque ‘Wonderwall’, de Oasis tiene un importante significado para los seguidores del City por la afición de los Gallagher, es ‘Hey Jude’ el tema preferido y más entonado por los seguidores de los Sky Blues. y mucho tiene que ver por la simplicidad de la parte final de la canción del cuarteto de Liverpool.

