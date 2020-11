Tal parece que la ‘misión Messi’ se ha reactivado en las filas del Manchester City y es que ahora nos hemos enterado que el cuadro de Pep Guardiola va en serio por el ’10’ del FC Barcelona. El equipo de la Premier League ya estaría alistando un precontrato para el argentino con el fin de ‘amarrarlo’ en enero, confirmando que su salida de España es inminente.

Desde hace unos meses se sabía que Lionel Messi ya no estaba a gusto con el FC Barcelona. Intentó salir del equipo, Josep María Bartomeu lo obligó a quedarse, el argentino decidió no ir ante los tribunales para no afectar al club y así es como terminaría esta temporada, pues su contrato expira en junio del 2021 y el Manchester City lo sabe.

Manchester City estaría preparando un precontrato para Messi

De acuerdo a información del diario ‘The Telegraph‘, el Manchester City tendría como prioridad a Lionel Messi para el próximo mercado de verano pero es bien sabido que otros clubes también estarían interesados en él, por lo que para que no se les adelanten, se acercarían a él en enero.

La fuente citada reveló que ya estarían pensando un precontrato, mismo que imitaría las condiciones que le habrían ofrecido hace unos meses, donde Lionel Messi sería de los mejores pagados del club (o el número 1), 3 años jugando con el Manchester City y la opción de pasar 2 años más con el New York City FC, club de la MLS que es propiedad del mismo dueño del cuadro inglés.

Los acercamientos comenzarían en enero debido a que hacerlo antes podría incurrir en un tema ‘ilegal’, por lo que cuando llegue el primer mes del 2021, se acercarán a él teniendo en cuenta que ya tendrían la libertad de hacerlo y con su firma estarían asegurando uno de los mayores ‘bombazos’ de los últimos años.

Pep Guardiola recientemente declaró que no podría regresar al FC Barcelona ya que su etapa ahí había terminado, por lo que ahora el anhelado junte de estos dos personajes se daría en el Manchester City, donde todos los imaginamos hace un tiempo.