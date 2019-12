Manchester United no es lo mismo desde que Alex Ferguson optó por el retiro, se tenía que decir y se dijo. David Moyes, Ryan Giggs, José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer han tratado de devolverle las glorias a los Red Devils sin mucho éxito. Louis van Gaal fue el que quizá logró mayor estabilidad, pero no fue suficiente.

En la actual temporada han ganado seis encuentros en 18 jornadas y ocupan el octavo lugar en la Premier League, que sería insuficiente para clasificar a los torneos europeos.

Equipos como Wolverhampton y Sheffield United, que ascendieron el año pasado y en el actual, respectivamente, ocupan los puestos que dan acceso a la Europa League y eso significa un golpe en el orgullo de los aficionados al Manchester, en especial al francés Éric Cantona.

El exjugador de los Red Devils expresó frustración al ver los resultados de su exequipo en los último años y lo hizo mediante un mensaje navideño muy a su manera, al comparar al equipo con un hombre mayor queriendo hacer el amor.

“Ver jugar al Manchester United es como hacer el amor siendo un anciano. Lo intentas con todas tus fuerzas, pero al final del día todos están decepcionados”, expresó el francés.

Ah, eso sí, aclaró que a pesar de que los años han pasado y cobrado factura en su cuerpo, el anciano al que hace referencia, no es él. “Cuando digo que es como hacer el amor como un hombre viejo no hablo de mí, era solo una metáfora porque yo...”, aaaaaay, Papantla.

And rounding off The King’s review of 2019… What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF

— OTRO (@OTRO) December 24, 2019