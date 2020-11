Manchester United sufrió un ‘sofisticado ciberataque’ pero el juego contra el West Bromwich no corre peligro

Uno de los clubes con mayor tradición en la Premier League fue víctima de un ciberataque y es que el Manchester United informó que todo pasó sumamente rápido, donde por fortuna, no sufrieron algún robo de información ya que actuaron de inmediato y todo sigue ‘normal’, por lo que el juego ante el West Bromwich de este sábado sigue en pie.

El Manchester United no está viviendo un buen inicio de temporada y es que luego de 7 partidos sólo suman 10 unidades, por lo que necesitan comenzar a ganar para no alejarse tanto de la parte alta de la tabla. Cabe destacar que tienen dos juegos pendientes.

¿Qué pasó con el Manchester United y el ciberataque que recibieron?

De acuerdo a un comunicado que publicó el club en su página web, todo habría ocurrido este viernes por la tarde-noche, donde se percataron de que un grupo de ciber-delincuentes estaba hackeando su sistema, página web, base de datos y demás elementos, por lo que de inmediato habrían actuado para evitar el robo de información.

Según el comunicado, todo fue detenido a tiempo ya que apagaron los servidores principales y evitaron algún robo digital pero sí han aclarado que tratarán de esclarecer esta situación.

“El Manchester United puede confirmar que el club ha sufrido un ciberataque en nuestros sistemas. El club ha tomado medidas rápidas para contener el ataque y actualmente está trabajando con asesores expertos para investigar el incidente y minimizar la interrupción de TI en curso“, se lee en el comunicado.

Debido a las pocas afectaciones y al poco tiempo que había de cara al partido ante el West Bromwich, se pensaba que este duelo podía ser cancelado y reprogramado para otra fecha, hecho que ya ha quedado descartado, pues según parece todo estaría listo para que Old Trafford reciba a este rival sin ninguna complicación ajena.

“Los canales de medios del club, incluidos nuestro sitio web y nuestra aplicación, no se ven afectados y actualmente no tenemos conocimiento de ninguna violación de los datos personales. Todos los sistemas críticos necesarios para que los partidos se desarrollen en Old Trafford permanecen seguros y operativos, y el partido contra el West Bromwich Albion seguirá adelante”, informó el club.

El Manchester United recibirá al West Bromwich este sábado 21 de noviembre en punto de las 14:00 hrs, donde se espera un gran juego y una posible victoria de los dirigidos por Olé Gunnar Solskjaer.