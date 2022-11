Manchester United ya no es lo que era. No pelea los títulos en la Premier League y tampoco es protagonista en la Champions League, es más, apenas luce en la Europa League. El club de Old Trafford ya perdió a uno de los mayores símbolos, Cristiano Ronaldo, quien antes de dejar al club pasó a soltar varias declaraciones polémicas.

Entre las frases que marcaron el divorcio entre los Red Devils y CR7, resuena una sobre la escasa evolución del equipo en varios niveles, como en la infraestructura. Desde que dejó al United en 2009 hasta ahora, Cristiano Ronaldo aseguró que el club no evolucionó, de modo que fue una pedrada enorme a los actuales dueños del club, la familia Glazer.

¿Manchester United está a la venta?

Esa fue la última gota que derramó el vaso en contra de la familia Glazer, que ha instruido a los bancos de Inglaterra para que puedan vender al equipo, de acuerdo con The Athletic, luego de 17 años de manejar los hilos del Manchester United, que en 2023 cumpliría 10 años sin títulos en la liga.

El 22 de noviembre, los Glazer dieron a conocer que el club iniciaría un proceso para identificar alternativas estratégicas en beneficio del club, que incluyen opciones de nuevas inversiones o de plano la venta.

Los bancos entran en acción con Manchester United y la familia Glazer

Sin embargo, las versiones sobre la venta cobran fuerza y es que la afición ha manifestado en reiteradas ocasiones inconformidades con la administración actual, como cuando el club entró a la Superliga Europea. Además, los Glazer contrataron a Raine Group, un banco de inversión, que es la misma firma que gestionó la venta del Chelsea tras la salida de Roma Abramovich, que actuará como asesor financiero exclusivo del Manchester United.

En tanto, la familia Glazer contrató a otro banco de inversión, Rothschild and Co. para fungir como asesor exclusivo, así que tanto el club como los dueños, tendrán firmas indpendientes.

“Como parte de este proceso, la junta considerará todas las alternativas estratégicas, incluida una nueva inversión en el club, una venta u otras transacciones que involucren a la empresa”, indica el comunicado.

“Esto incluirá una evaluación de varias iniciativas para fortalecer el club, incluida la remodelación del estadio y la infraestructura, y la expansión de las operaciones comerciales del club a escala global, cada una en el contexto de mejorar el éxito a largo plazo de los equipos masculino y femenino del club, así como equipos de la academia, y brindando beneficios a los fanáticos y otras partes interesadas”, agrega.

A diferencia del Chelsea, Manchester United no está bajo presión para vender, pues no está intervenido por el gobierno y cuenta con sus activos libres, por lo cual podríamos ver una evolución del United a mediano plazo.

