Lo que necesitas saber: El Old Trafford tiene una capacidad de 74.310 espectadores y aún así no fue elegido para ser sede de la Eurocopa 2028, que se jugará en Reino Unido e Irlanda.

Al Manchester United le esta lloviendo sobre mojado, literalmente. El equipo no solo se cae a pedazos dentro de la cancha, también fuera de ella. Durante el partido contra el Arsenal el techo del Old Trafford no soportó las lluvias y el agua llegó a todos lados.

Y no es para menos, el estadio fue fundado en 1910 lo que significa que tiene 114 años de vida y un muy escaso mantenimiento, por lo que Jim Ratcliffe, nuevo inversionista del club tiene dos tareas: arreglar al equipo y al estadio.

Manchester United debe remodelar Old Trafford

La falta de mantenimiento en el Old Trafford

No vamos a negar que el Old Trafford es uno de esos estadios en el mundo llenó de historia, anécdotas con los mejores jugares, un poco de magia, muchas lagrimas y grandes hazañas, sin embargo, ya no está en condiciones de recibir a sus aficionados.

En los últimos años se han reportado goteras, butacas rotas, estructuras con óxido, caída de concreto desde el techo y hasta presencia de ratones, problemas que han ido incrementando.

Tan solo durante el juego contra el Arsenal la lluvia se convirtió en cascadas que caían en las tribunas, haciendo imposible para los aficionados ver el partido ahí, y más con la derrota en contra.

Old Trafford's roof is as leaky as their defencepic.twitter.com/SpDBk0RG2g May 12, 2024

El agua corría por todos lados y después de la lluvia quedó encharcada en varias secciones del estadio que ni su historia lo salva del paso del tiempo y el deterioro. El Teatro de los sueños está muy lejos de estar en buenas condiciones. Chequen esto:

What on earth is happening at Old Trafford?



☔️? pic.twitter.com/1JW8heN5th — Football Away Days (@FBAwayDays) May 12, 2024

Los millones destinados a remodelar al Old Trafford

En diciembre del 2023, cuando Jim Ratcliffe fue aprobado como nuevo accionista del Manchester United quedó establecido que invertiría unos 275 millones para remodelar al Old Trafford.

Por lo que es momento de sacar los euros y aprovechar el fin de temporada en la Premier League para comenzar con los trabajos de mantenimiento en el estadio. En el pasado, lo más que hizo por ‘remodelar’ fue cambiar las butacas de la tribuna principal.

Jim Ratcliffe, empresario británico / Fotografía Getty Images

¿El Manchester United tendrá nuevo estadio?

El mal estado del Old Trafford abrió el debate sobre tener un nuevo estadio y demoler el anterior como sucedió con Wembley o remodelar el actual. Y es que algunas secciones están en buenas condiciones, sin embargo, en caso de una remodelación sería una muy profunda, que necesitaría tiempo y muchos millones.

Aunque, Jim Ratcliffe habló sobre su deseo de construir un nuevo estadio, un ‘Wembley del Norte’ ya que todos los grandes estadios en Londres se encuentran en el Sur.

¿Cuántas Champions League tiene el noroeste y cuántas ha ganado Londres? Pues 10 entre Liverpool y Mánchester, por dos de Londres. En un mundo ideal uno querría un estadio en el norte, un estadio de clase mundial donde Inglaterra pudiera jugar, donde se disputaran las finales de FA Cup y que no todo estuviera en el sur“ Jim Ratcliffe, inversionista del Manchester United

Old Trafford, casa del Manchester United

Y de hecho, Chris Lee, director de la empresa Populous, encargada de la construcción del estadio del Tottenham y contratado para hacer un análisis del Old Trafford dijo que: “El edificio está llegando al final de su vida natural: el cableado, el suministro eléctrico, todo se acerca a su fecha de caducidad. Y los interiores son muy estrechos”.

Por ahora, la directiva tendrá que trabajar en arreglar sus asuntos dentro y fuera de la cancha. ¿Les gustaría un nuevo estadio o con la remodelación es suficiente?

