Erik ten Hag se había acostumbrado a los elogios, a los triunfos y a los festejos, y ser considerado como un estratega exitoso tras impulsar al Utrecht y coronar al Ajax en la Eredivisie, por lo cual era el candidato ideal para sacar al Manchester United de las penumbras en la Premier League.

Ten Hag ya ha pasado a la historia negativa del Manchester United, pues tiene a los Red Devils en el último lugar de la tabla general, sin puntos, algo que no sucedía desde agosto de 1992, tras unos números de terror en apenas dos jornadas.

El United versión 2022 perdió en la primera fecha ante Brighton y en la segunda contra Brentford. Suma seis goles en contra y sólo uno a favor, y eso fue por un autogol en el primer juego, de modo que técnicamente los jugadores del Manchester no han hecho goles en la actual temporada y la peor noticia es que en la tercera jornada enfrentan al todo poderoso Liverpool.

Getty Images

Ten Haag castigó a su equipo

En el plan original, los jugadores del Manchester United recibirían descanso el domingo 14 de agosto, pero tras la derrota 4-0 ante Brentford, Ten Hag citó a sus jugadores para entrenar, de acuerdo con Four Four Two.

“Es basura y es pobre. Necesitamos estándares más altos. Treinta y cinco minutos y concedes cuatro goles. No es posible. El equipo tiene que asumir la responsabilidad. Lo siento mucho por la afición. Los defraudamos”, declaró el técnico de un equipo sin identidad… empezando por el uniforme de visitante.

Getty Images

Campeones cuando Manchester United fue último

En esa temporada 1992-93, la primera de la Premier League como tal, el United tenía números similares a la versión desarticulada de la actualidad, pues había recibido cinco goles y sólo había convertido uno. Tardó cuatro jornadas para ganar su primer partido, contra Southampton (en la tercera fecha empató contra Ipswich Town).

Sin embargo ese equipo dirigido por Sir Alex Ferguson terminó como campeón, pues en el resto del torneo sólo perdió cuatro juegos, y este es el único consuelo para la afición de los Red Devils, aunque en realidad no hay mucha fe en que se repita ese milagro.

Getty Images

“Creo que los jugadores siguen mis instrucciones, pero toman malas decisiones”, indicó el timonel.

Southampton, el equipo que libera al United de sus malos momentos

Esta versión del Manchester United, sin embargo, se acerca más a la versión del equipo de la temporada 1986-87, cuando el club perdió sus cuatro primeros partidos y ganó el primero hasta la sexta fecha.

Al igual que en 1993, Manchester United ganó su primer partido en 1986 contra Southampton, el rival de la cuarta jornada (después de Liverpool) para el equipo de Ten Hag.

Getty Images

Aquel inicio de pesadilla para el United fue, a la vez, el inicio de la época dorada, pues después de 13 jornadas en las que sólo se registraron tres victorias fue cesado Ron Atkinson como técnico y el 6 de noviembre fue nombrado Alex Ferguson como el nuevo timonel, quien rescató al equipo de la zona de descenso para terminar en el undécimo sitio y se convirtió en el timonel más exitoso en la historia de los Red Devils. ¿Ten Hag terminará como Ron Ankinson o le dará un aire a las hazañas de Ferguson?