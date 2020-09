Uno de los fichajes más sonados en los últimos meses parece que por fin tendrá lugar. Gareth Bale no tiene cabida en el Real Madrid y su salida parece cercana, pues según se reporta, el Manchester United y el Tottenham estarían interesados en hacerse de sus servicios, siendo la Premier League su destino más ‘seguro’ hasta el momento.

La relación entre Gareth Bale y el Real Madrid está más rota que nunca. Todos los jugadores del cuadro de Zidane entrenan juntos y han atendido la pretemporada, hecho que el galés no comparte, pues él ha estado ‘apartado’ en el gimnasio. Su salida parecería inminente y esto es lo que se maneja al momento.

Manchester United y Tottenham se ‘pelean’ por Gareth Bale

De acuerdo a información de ‘ESPN Inglaterra‘, el Manchester United ya tenía casi amarrado el fichaje de Gareth Bale y es que los ‘Red Devils’ habrían negociado con el Real Madrid un préstamo, todo después de que el Borussia Dortmund ya no quiso negociar por Jadon Sancho.

El Real Madrid parece ya resignado a ceder a Gareth Bale luego de que no haya habido una oferta que los convenciera, pues lo que les ofrecían clubes como el mismo Manchester United era muy bajo, por lo que ahora sería cuestión de llegar a un acuerdo salarial para adquirir al ‘Expreso de Cardiff’… eso si el Tottenham no se los gana.

La misma fuente reporta que de momento el Tottenham estaría ganando la carrera por Gareth Bale y es que José Mourinho habría pedido al galés como fichaje para esta temporada, donde se manejan dos posibilidades y estaría muy pronto a concretarse.

Se dice que el Tottenham tendría como prioridad obtener a Bale a préstamo, pagando la mitad del alto salario que percibe el galés, el cual asciende a 14 millones de euros al año. Si no llegan a un acuerdo, podrían ofrecerle al Real Madrid unos 20 millones de euros para concretar su fichaje, cifra que no es tan mala tomando en cuenta que Zidane ya no lo quiere en el club.

La situación con Gareth Bale sigue siendo confusa, de momento no hay nada oficial pero los interesados más ‘fuertes’ serían el Tottenham y Manchester United, por lo que en apariencia, habría otro mega bombazo directo a la Premier League.