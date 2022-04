Cuauhtémoc Blanco le hace ojitos a Bielsa para que dirija a México en el Mundial del 2026

Gerardo Martino ha dividido opiniones al frente de la Selección Mexicana, pues si bien cumplió el objetivo de calificar al Mundial de Qatar, el estilo de juego del Tri no convenció, especialmente durante la eliminatoria, por lo que en el Estadio Azteca se dejó escuchar el “¡Fuera, Tata!” en un par de juegos.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ha manifestado que el estratega continuará al frente del equipo mexicano para el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, de cara al siguiente proceso mundialista, Cuauhtémoc Blanco ya lanzó a su candidato de cara al Mundial del 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“A mí me encantaría que estuviera Bielsa para la Selección Mexicana”, indicó el ahora gobernador de Morelos, y quien ya trabajó con el ‘Loco’ durante la etapa del argentino al frente del América, entre 1995 y 1996 (anteriormente dirigió al Atlas, de 1993 a 1995). “Yo siempre lo he propuesto, se me hace uno de los mejores entrenadores”, indicó Blanco. Cabe recordar que Bielsa quedó fuera del Leeds United, así que ahora es cuando.

¿Cómo es trabajar con el ‘Loco’ Bielsa?

El apodo de ‘Loco’ se fue fabricando en Marcelo Bielsa por su obsesión con el futbol, el estudio de los rivales y el trabajo minucioso con sus equipos en los entrenamientos, aspecto que pudo vivir Cuauhtémoc Blanco en carne propia cuando coincidieron en Coapa.

“Es un poco estricto, me tocó estar con él. Es un entrenador muy preparado, que a final de cuentas sí llega un poquito de fastidio porque los entrenamientos son muy fuertes, pero es para bien del equipo, del futbolista. Es un apasionado del futbol”, mencionó en TUDN.

Bielsa ya ha estado en el radar de la Selección Mexicana en dos ocasiones, la última de ellas fue después del Mundial de Rusia 2018, y ya estaba casi amarrado, pero al final se echó para atrás después de que comenzaran rumores sobre un acuerdo entre el argentino y la Federación Mexicana de Futbol.

La anécdota de Scoponi

Cuenta la leyenda que durante su paso por Newells Old Boys no iba a las concentraciones con los jugadores, y se quedaba en casa, mirando videos de partidos.

En ese equipo estaba Norberto Scoponi, quien fue portero de Cruz Azul, y exigió la presencia de Bielsa en la concentración, así que fue un día, llamó a Scoponi y comenzó a hablarle de futbol durante horas mientras caminaban al rededor de una cancha hasta que Scoponi se hartó. “De verdad estás loco, vete a tu casa y déjanos tranquilos”. Actualmente, Scoponi es auxiliar del ‘Tata’ Martino, quien también jugó y dirigió a Newells.