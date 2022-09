Marciano Cantero y el amor por el futbol que plasmó en una de las canciones con Enanitos Verdes

El mismo día en que Gran Bretaña lloró la muerte de la Reina Isabel II, el mundo de la música perdió al vocalista de Enanitos Verdes, Horacio Cantero, mejor conocido como Marciano Cantero, después de permanecer 10 días en terapia intensiva a causa de una insuficiencia renal.

Con la muerte de Cantero se pone fin a la historia de una de las bandas de rock más importantes en Latinoamérica (salvo alguna sorpresa), pero el mundo del futbol también pierde a un aficionado peculiar, pues siempre apoyó a un modesto club, Club Atlético Argentino, que juega prácticamente en el sector amateur.

El amor de Marciano Cantero por Atlético Argentino

Bien pudo ser aficionado de Boca o de River, o de los equipos de Primera División de Mendoza: Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz, Independiente o San Martín, pero decidió apoyar al equipo del cual fue dirigente su padre.

“Veía a mi papá muy apasionado y yo iba a dónde él iba. No es que en la vida haya sido tan futbolero. De hecho, donde vivo, no hay equipo de futbol, en Hermosillo no hay equipo de futbol, hay equipos de beisbol”, mencionó en una entrevista, en referencia al lugar en el que vivió, en Sonora, México, de 2003 a 2017.

La canción que compuso al equipo de su padre con Enanitos Verdes

Cantero llevó ese gusto por el futbol a su carrera como músico y le dedica una parte de “Aún Sigo Cantando”, al club que viste similar a la Selección Argentina.

“¿Qué le habrá pasado a la vida, que sin quererlo ya ni me acuerdo cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético?”, dice en referencia a la pasión de su padre por el modesto equipo argentino.

Gracias al Club Atlético Argentino por este reconocimiento a mi padre que felicidad !!! pic.twitter.com/2mGDHElNwv March 7, 2016

“Una vez mi psicólogo me dijo: si un actor está representando un papel, un personaje, y tú te lo crees, ese es el acto artístico. Y de alguna manera, Quique Lucero, cuando jugaba, que me acuerdo que hacia cosas maravillosas, hacía el mismo tipo de magia del actor que te logra hacer creer y es lo mismo que yo aprendí al cantar, que la gente crea lo que estoy diciendo. Son esos pantallazos de magia que es algo más de lo que uno cree y que te da una felicidad inexplicable. De eso me acuerdo al venir al futbol, de venir a la cancha”, explicó en una entrevista al club.