¡Córranle! María Sharapova pasó su número de teléfono para ‘estar en contacto’

Diversos atletas han encontrado en las redes sociales y la tecnología la mejor manera de no perder el contacto con sus seguidores; desde un live en Instagram, un video en Facebook, una foto en Twitter, etc. pero Maria Sharapova decidió ir más allá y es que la extenista pasó su número de teléfono ‘para estar en contacto’, donde prometió responderles a todos aunque se tarde un poco.

De acuerdo a una publicación que hizo en Instagram, Maria Sharapova la ha pasado muy bien haciendo lives y posteos en sus redes sociales, es por ello que tras sentir el cariño de la gente, optó por un modo más personal de hablar con todos, pasando su número de teléfono (quizá es uno alterno al real pero suyo al fin), donde pide que la saluden, pregunten cosas e incluso le pasen recetas.

“He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de nosotros”, menciona en un video que subió a Instagram.

Sharapova sabe que la cuarentena por el coronavirus es dura para todos y no estar en contacto con mucha gente aún más, es por ello que se ha ofrecido a platicar con sus fans y hacerse compañía, aunque sea de forma virtual.

“Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escribas qué piensas. Les dejo un número de teléfono y me puedes mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy tomando ahora. Los voy a responder”, comentó Maria Sharapova.

Como ya dijimos, la extenista rusa quiere conocer a sus fanáticos; desde sus gustos, qué hacen, qué piensas y si tienen una buena receta de cocina, será muy bien recibida por Sharapova.

“De verdad. Dime cómo te va, hazme preguntas, o sólo di hola. Cualquier gran receta es bienvenida también; por favor, hazlo”, sentenció Sharapova.

María Sharapova se retiró del tenis profesional hace unas semanas, dejando un gran legado al ser la número 1 del mundo hace unos años. Una mujer ejemplar.