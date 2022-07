La Selección Mexicana Femenil parece seguir mal y de malas, incluso en las categorías que cumplieron durante los últimos meses. Si bien es cierto que la mayor fracasó, la Sub 20 consiguió su pase al Mundial de la categoría de la mano de Maribel Domínguez.

No obstante, se anunció que la histórica exfutbolista no seguirá al frente de este conjunto nacional. La noticia llega a pocos días de que arranque la Copa del Mundo en Costa Rica (10 de agosto); además, el Grupo B no luce nada sencillo, con Alemania, Colombia y Nueva Zelanda.

Mexsport

Pero no se trata de cualquier tema, sino de una consecuencia por conductas inapropiadas dentro del Tri Sub 20. Los rumores se gestaron entorno a acoso y abuso, antes de que la FMF diera a conocer su postura; luego se publicó que había una investigación con base en protocolos internos.

Sin embargo, con el pasar de las horas hubo mayor claridad. La acusación contra Maribel Domínguez llegó porque la DT conocía la situación y no puso un alto. Beatriz Pereyra publicó que las futbolistas revelaron que un integrante del cuerpo técnico tuvo acercamientos que superaron lo profesional.

Mexsport

Las conclusiones de la FMF tras la investigación

Días después de que se dieran a conocer las acusaciones, la FMF y Selección Mexicana dieron a conocer la salida de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico.

“No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico. Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del cuerpo técnico; compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, estos integrantes del cuerpo técnico fueron separados definitivamente“. Comunicado de la FMF

Además, la FMF explica que el lugar de Maribel Domínguez será ocupado por Ana Galindo. La DT de la categoría Sub 17 podrá convocar a los elementos investigados que no violaron el Código Fair Play de la FMF.

Foto: Agencia Mexsport

¿Cómo le fue a Maribel Domínguez con la Sub 20 de México?

Tenemos que insistir en que Maribel Domínguez cumplió el objetivo principal, que era conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Costa Rica. Y no es la única, pues Ana Galindo hizo lo propio con la Sub 17 y también con números espectaculares.

Pero volviendo a la Selección Mexicana que trabajó con Maribel Domínguez, se deja un balance de 21 partidos disputados: 11 ganados, 10 perdidos y ningún empate. Además, se anotaron 39 goles y se recibieron 31.

En cuanto al Premundial, México fue líder del Grupo F con tres victorias, 13 anotaciones y sin goles en contra. Ya en la etapa de eliminación directa, los rivales fueron Curazao, El Salvador y Canadá, todos superados.

@Miseleccionfem

La única derrota que sufrió Maribel Domínguez en este torneo fue en la final contra Estados Unidos y con marcador de 2-0. De ahí en adelante, el proceso lucía sólido, incluso se anunció convocatoria de 26 jugadoras previa al Mundial.

21 elementos militan en la Liga MX Femenil y Carol Cazares todavía no tiene equipo; las otras 4 forman parte de la Liga Colegial de Estados Unidos. El reto es encontrar una figura que tome al grupo y cumpla con los objetivos de la Selección Mexicana a nivel mundial.