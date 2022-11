El mensaje de Mario Ferri, espontáneo de Qatar 2022, tras su liberación

Tranquilos todos: Mario Ferri, el aficionado que protestó invadiendo la cancha del Lusail Stadium en Qatar 2022, ya está libre. No lo torturaron, ni encarcelaron, solo pasó por varios interrogatorios y en uno de esos estuvo presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Mario Ferri dio a conocer que intentó realizar su protesta en los juegos de Francia ante Dinamarca y España contra Alemania; no obstante, ahí la seguridad fue más fuerte. Asimismo, contó que mientras estuvo detenido, la policía fue muy amable, actuó sin agresividad o violencia e incluso le ofrecieron agua y té.

“Cuando me atrapan, yo soy el que va a la policía para entregar documentos y hablar de por qué lo he hecho. Fueron dos horas de preguntas. Viene Infantino, me mira a los ojos y preguntó por qué no en otro Mundial. Le pedí disculpas, pero para mí es un mensaje muy importante. Llamó a Emir para decidir mi futuro, pero nada“, explicó en entrevista para OKDIARIO.

Agencia Mexsport

Las palabras de Mario Ferri tras su liberación en Qatar 2022

Y si bien es cierto que no es la primera vez que Mario Ferri invade una cancha de futbol, parece que será la última. Él mismo explicó que Qatar 2022 será la última ocasión en la que baja a correr por el campo en un escenario internacional.

“Estoy de vuelta. Llamaré ‘el último baile’ a mi última carrera en un campo de juego, quería mandar mensajes importantes para mí, sobre lo que he vivido en los últimos meses. Un mensaje para Irán, donde tengo amigos que están sufriendo y no se respeta a las mujeres.

“El mundo debe cambiar; podemos hacerlo juntos, con gestos fuertes que salen del corazón y con valentía. La FIFA prohibió los gafetes de capitán de arcoíris y las banderas de derechos humanos en las gradas. Bloquearon a todos, pero no a mí, un Robin Hood 2.0. Llevé el mensaje de la gente, queremos un mundo libre que respete todas las razas e ideas“, agrega Mario Ferri antes de rematar con más palabras poderosas.

Agencia Mexsport

“Salvar a Ucrania. Estuve un mes en la guerra en Kiev como voluntario y vi cuánto está sufriendo la gente. Queremos paz en Ucrania. Gracias por todos los mensajes de amor que me llegan desde Irán, Ucrania y todo el mundo. Romper las reglas, si lo haces por una buena causa, nunca es un delito“.

El mensaje de Mario Ferri fue publicado en su cuenta de Instagram; además, también aprovechó para compartir el video completo de la invasión durante el duelo entre Portugal y Uruguay. Ahí, se aprecia cómo saltó desde la zona de bancas y esquivó a la seguridad.