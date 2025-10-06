Lo que necesitas saber:

Sánchez le dijo a la policía que "sólo recordaba haber intentado agarrarse a una ventana". De acuerdo con Fox Sports, el ahora comentarista está estable y recuperándose.

Este “giro de tuerca” a la trama no lo veíamos venir… el exjugador de la NFL, Mark Sánchez, está acusado de tres delitos. Según parece, el altercado en el que fue apuñalado el pasado sábado fue originado por él… mientras que la otra persona involucrada habría actuado en defensa propia.

Mark Sánchez es apuñalado en Indianápolis previo al Colts vs Raiders

Mark Sánchez habría iniciado altercado con hombre de 69 años

La policía de Indianapolis informó que el exmariscal de los Jets, Mark Sánchez, fue detenido horas después de haber ingresado a un hospital con heridas producidas en una riña. Una muy violenta riña: Sánchez resultó con serias heridas en el pecho.

De acuerdo con el comunicado que la policía publicó en redes, las investigaciones arrojan que Mark Sánchez comenzó el altercado, reclamándole a un hombre de 69 años por estacionarse en los muelles de carga de un hotel.

Es acusado de delitos menores

De acuerdo con diversos medios, Mark Sánchez fue arrestado, acusado de agresión, allanamiento de vehículo y embriaguez en público. Los tres son delitos menores, por lo que el juez fijó una fianza de 300 dólares.

Pese a lo anterior, el ex de los Jets tendrá que presentarse a una audiencia el día de mañana (7 de octubre). El fiscal parece que no procederá duramente contra Sánchez: se trata de “un incidente que nunca debió ocurrir”, declaró.

Bueno, si está en condiciones se presentará… ya que, hasta donde llegaron los reportes de medios, Mark Sánchez aún no era dado de alta.

Mark Sánchez con los Jets / Foto: Getty

