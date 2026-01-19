Lo que necesitas saber: Para Marruecos, tanto la amenaza de salir del estadio, como otros hechos suscitados después “afectaron significativamente el desarrollo normal del partido y la moral de los jugadores”.

Todo un “desmother” se armó en la final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal… y, si el espectador se quedó pensando “un momento, ¿cómo es posible que la cosa siguiera como si nada?”, pues las autoridades del futbol marroquí también lo hicieron y ya avisaron que tomarán las medidas correspondientes.

Partido final de la Copa Africana // YouTube: @clarosports (captura de pantalla)

Marruecos anuncia acciones legales por lo ocurrido en la final de la Copa Africana

Por medio de un comunicado, la Real Federación Marroquí de Futbol anunció que acudirá ante la FIFA y la Confederación Africana de Futbol (CAF) para apelar los hechos ocurridos en la final de la Copa Africana.

En específico, por la forma en la que los jugadores de Senegal amenazaron con retirarse del campo, luego de que, casi al final del partido, el árbitro les pitó un penal en contra.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades del futbol de Marruecos, tanto la amenaza de salir del estadio, como otros hechos suscitados después (todo con aprobación del silbante y asistentes) “afectaron significativamente el desarrollo normal del partido y la moral de los jugadores”.

Pero… ¿Qué ocurrió exactamente en la final de Copa Africana?

En el tiempo de compensación (al minuto 98), el jugador de Marruecos, Brahim Díaz, cayó en el área tras forcejear con el marroquí, El Hadji Malick Diouf. Polémica jugada que, tras revisarse en el VAR, el árbitro Ndala Ngambo sancionó como penal.

La decisión del árbitro fue tan debatida por el cuerpo técnico de Senegal, que se amagó con salir del campo… en protesta por lo que consideraban un robo. Sadio Mané hizo entrar en razón a sus compañeros, quienes regresaron para concluir el partido.

El propio Díaz fue quien pateó el penal… y, de haber sabido que lo iba a patear así, Senegal no hubiera hecho tanto relajo: lo falló de manera penosa y el partido se fue a tiempos extra.

En el alargue de la final, Senegal aprovechó el momento anímico y marcó el 1-0 definitivo para coronarse campeón, pese a que Marruecos trató de empatar el marcador y casi estuvo a punto de… ahora, pues a ver qué responde la FIFA y la CAF a su reclamo.