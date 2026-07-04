Lo que necesitas saber: Marruecos se enfrentará al ganador de la llave entre Francia vs Paraguay.

Se nos fue el primer anfitrión. Canadá no pudo con Marruecos y quedó eliminado del Mundial 2026 en los octavos de final, aún así consiguió su mejor resultado en una Copa del Mundo. En sus dos participaciones anteriores, se había quedado en la fase de grupos.

Mientras tanto, los marroquíes se convierten en el primer país clasificado a los cuartos de final. Su rival saldrá del ganador de la llave entre Francia vs Paraguay.

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Azzedine Ounahi manda a Marruecos a los cuartos de final

El héroe del partido de Marruecos fue nada más y nada menos que Azzedine Ounah, jugador del Girona, quien lució con el doblete que mandó a Marruecos a los cuartos de final.

Los dos goles cayeron en el segundo tiempo. El primero llegó al minuto 50, tras una asistencia de Achraf Hakimi. Acá les dejamos el gol, para que vean cómo sorprendieron a toda la defensa canadiense con esa jugada.

Al minuto 80, Marruecos aprovechó un error en el ataque de Canadá para quedarse con el balón y armar un contragolpe que terminó en el 2-0 con la asistencia de Brahim Diaz para Ounah.

Y justo cuando el partido agonizaba, apareció Soufiane Rahimi del Al Ain, para sellar la victoria de los marroquíes con otra asistencia de Brahim.

Ojito con Marruecos, que viene con toda la intención de llegar a las semifinales como lo hizo en Qatar 2022. Veremos si puede lograrlo y les alcanza para llegar a la final o se van antes de lo esperado.