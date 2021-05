¡Espectáculo garantizado! Marshmello dará show previo a la final de la Champions League

Por si a la Champions League le faltara algo, habrá una nueva razón para sintonizar desde temprano el partido más importante del año y no es ni los jugadores ni las situaciones del partido ni las estrategias de los directores técnicos, sino un show que será antes del partido que dará Marshmello.

Sí, el DJ estará dando un un show previo al pitazo inicial del partido entre el Manchester City vs Chelsea este 29 de mayo. Algo que ya se está volviendo costumbre en estos partidos de Champions League, que comenzó con los Black Eyed Peas en 2017.

Portugal será el escenario de la final de la Champions League, la UEFA confirmo que el DJ y productor musical será el encargado de la ceremonia de apertura de la final de este año presentada por Pepsi, está será la cuarta edición en la que se realiza este show previo.

“Realmente ha sido un año como ningún otro. Estoy deseando poder ofrecer a mis fanáticos del deporte, la música y el entretenimiento puro un espectáculo como nunca lo han visto. Gracias a Pepsi y la UEFA, eso es exactamente lo que voy a hacer”. para traer al mundo, una actuación que todos puedan disfrutar“, dijo el DJ Marshmello.

Después de 4 años en los que un artista ha estado en el show previo, ya se está realizando esta tradición, muy al estilo del Super Bowl, que ya es casi una marca registrada y con un evento tan visto en el mundo como la final de la Champions League, no dudamos en que varios artistas quieran sumarse en los siguientes años.

La Juventus y el Real Madrid se disputaban la Champions League y previo al duelo que coronaría a Cristiano Ronaldo y compañía, Black Eyed Peas (aunque sin Fergie, todos la extrañamos) se hicieron cargo del evento antes del partido y fue una grata sorpresa.

Para 2018, Dua Lipa sería la encargada de realizar el show previo y que a la postre marcaría el tricampeonato consecutivo del Real Madrid, pero el show fue tendencia al rededor del mundo y su popularidad comenzó a elevarse entre los fanáticos del futbol que no la conocían.

La final británica entre Tottenham y Liverpool traería el rock a los escenarios de la Champions League, Imagine Dragons serían los encargados de causar euforia entre los aficionados, antes de que Jurgen Klopp y compañía levantaran el título de campeones.

Debido a la pandemia por COVID-19, la edición de la Champions League 2020 no pudo contar con ningún artista previo a la final. Así que, Marshmello marcará el regreso de los shows antes de que se corone a un nuevo campeón del máximo torneo de clubes.

