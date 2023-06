El juego entre México y Panamá no dio para mucho. El Tri ganó 1-0 con un estilo de juego pasivo, por lo cual dio tiempo para hacer otras cosas, incluso en le propia transmisión en vivo del partido, en el cual Christian Martinoli aprovechó para contestarle un tuit a Jorge Pietrasanta, analista y comentarista de ESPN.

¿Qué pasó entre Martinoli y Pietrasanta?

Martinoli ha sido crítico con la Concacaf Nations League, un torneo en el que México juega la fase de grupos ante rivales que no le dejan nada (y aún así se le complica ganarles) y al final, lo mero bueno viene en el Final Four, aunque en realidad no se juega nada y de hecho tampoco hay premios económicos, por lo cual Martinoli ha indicado que ese torneo no existe, en referencia que es un invento intranscendente de la Concacaf.

México y Panamá no dieron mucho espectáculo / Mexsport

Durante la transmisión del México vs Panamá, Martinoli volvió a insistir en que la Concacaf Nations League es un torneo que no existe, a lo cual Jorge Pietrasanta mandó una indirecta en twitter: “Escucho “torneo que no existe”. ¿Entonces por qué lo narras?”, indicó Pietra Pietra.

El tuit de Jorge Pietrasanta

“Un torneo que claramente no existe, claramente no existe este torneo, pero aquí estamos, como siempre. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están. ¿Pero qué tal nos están escuchando? No nos escuchen, si nunca te ha gustado, a parte te echaron de todos lados. Hay cada cosa”, dijo Martinoli en plena transmisión, mientras México ejecutaba un tiro libre en el que no pasó nada.

Martinoli remató en twitter

Una vez terminada la transmisión del juego, Martinoli le dedicó un mensaje en twitter. “Terceros en un torneo que NO EXISTE”. En fin, si no hay espectáculo en la cancha, el espectáculo debe suceder de cualquier otra manera.

La respuesta de Martinoli

Para rematar, Martinoli le tiró a la Leagues Cup, el torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS, el cual no se transmitirá en TV Azteca, y de hecho se dice que hay problemas para encontrar televisora, por lo cual indicó que sólo verá los resultados por internet.