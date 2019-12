Luego de una final de 180 minutos, más 30 de tiempos extra, el Monterrey se coronó después de imponerse en el Estadio Azteca ante el América en penales, por lo que su afición tendrá un fin de año inigualable y sus jugadores tendrán un pequeño receso, insuficiente para hacer pretemporada, pues el Clausura 2020 ya está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, no todo sucedió dentro de la cancha, hubo aspectos antes, durante y después del encuentro que llamaron la atención, entre ellos Christian Martinoli, quien se convirtió en la primera tendencia en México en Twitter.

TV Azteca anunció con bombo y platillos que trasmitiría la Final de Vuelta, después de llegar a un acuerdo con Televisa, dueña de los derechos del América. Desde el promocional, en el cual Zaguito fue el protagonista, Christian Martinoli brilló por su ausencia y tampoco estuvo durante la narración del partido.

La televisora del Ajusco alineó con Luis García, Zaguito, Jorge Campos y David Medrano como analistas, mientras que la narración corrió a cargo de Carlos Guerrero, ya que el “Deus” Martinoli se encuentra en Francia, donde pasa el cierre del año junto a su esposa, quien es originaria de este país.

Si la Final se hubiera jugado hace dos semanas, como estaba presupuestado en el calendario original, posiblemente Martinoli sí habría estado al frente de los micrófonos de Azteca.

Después de terminar la tanda de penales, Miguel Herrera se fue a los vestidores y echando lumbre y detrás de él siguieron los jugadores del América, que no recibieron las medallas de segundo lugar.

Por reglamento, la Liga MX ya no obliga al subcampeón a quedarse a la ceremonia de premiación, por lo que aplicaron la de “patitas pa’ que las quiero”. Cabe recordar que en la Final del 2013 contra Cruz Azul, Amaranto Perea tuvo el gran detalle de ir a felicitar a cada uno de los jugadores del América en la ceremonia. ¿Dónde quedó el Fair Play?

Rodolfo Pizarro, quien se hizo fan de la película del Joker, ha festejado algunos goles estirándose “la sonrisa” como el personaje y para la Final portó unos zapatos con la ilustración del personaje, los cuales ya tenía listos desde el inicio de la semana, sin embargo, prefirió no usarlos en el juego de Ida.

Pizarro fue el primer cambio de Mohamed al finalizar el primer tiempo para darle juego a Vincent Janssen.

Durante la transmisión de TV Azteca, Luis Roberto Alves expresó frustración tras el gol anulado a Roger Martínez por una mano de Richard Sánchez en medio campo que fue detectada por el VAR. Después hizo coraje ya que no se marcó un penal al final del primer tiempo.

“¿Dónde está eso del VAR para echarle una bomba? ¡Ese desgraciado VAR!”, reclamaba el exdelantero y máximo goleador en la historia del América.

Previo al partido se realizó la ceremonia protocolaria, en la que se ganaron un aplauso, ya que sobre la cancha lucieron las imágenes de las mascotas de los equipos, Agui y Monty, en lugar de los clásicos símbolos de los equipos.

Todo salió a la perfección, pues las imágenes se desplegaron a tiempo y fueron retiradas con celeridad. Además Yuri no la regó en el himno nacional, así que todo salió a la perfección, gracias a que se había ensayado esta ceremonia desde hace dos semanas.

15 days ago we did some cultural practices and overseeded the field of Azteca Stadium to prepare for the final of Liga MX between Club America x Monterrey. Everything is ready for tonight!! pic.twitter.com/LlUL6HTw7E

— Renato Luis Lauretti (@LaurettiLuis) December 29, 2019