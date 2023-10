Lo que necesitas saber: La playera de Mary Earps se vendió en 99,95 euros.

Se acuerdan de que durante el Mundial Femenil 2023, Mary Earps, la portera de la Selección Inglesa denunció que sus jerseys no se vendían, prácticamente, en ningún lado y la razón era porque ni siquiera se habían tomado el tiempo de producirlas.

Bueno, pues después de su queja, varios aficionados se dieron a la tarea de hacer una petición en la que recolectaron más de 170.000 para que se produjeran y se pusieran a la venta. Adivinen qué pasó… se agotaron.

Mary Earps es la segunda capitana de Inglaterra / Selección de Inglaterra

¿Y la promoción de las playeras de Mary Earps?

Después de tanta insistencia y presión de los aficionados, Nike por fin accedió a poner la playera de ‘Earps 1’ a la venta en 99,95 euros, sin embargo, decidió no hacer nada de promoción, como para que nadie se enterara que ya estaba disponible.

“Estamos comprometidos a vender al por menor camisetas de porteras femeninas para los grandes torneos del futuro” Nike, sobre la venta de las playeras de Mary Earps

Aún en las tiendas las versiones del jersey en color rosa, verde y amarillo fueron los que estuvieron a la venta y que terminaron agotados, es más, el valor de cada playera aumentó casi lo doble E bay, según Nike, a finales de esté 2023 habrá más ejemplares disponibles, medio año después del Mundial Femenil.

Mary Earps, Mundial Femenil / Fotografía FIFA Mary Earps, Mundial Femenil / Fotografía FIFA

El agradecimiento de Mary Earps a sus fans

La historia pudo ser muy diferente para Mary Earps en caso de que no hubiera levantado la voz ante el poco interés de los propios patrocinados en darle publicidad a la jugadora, pero gracias a su denuncia pública y al apoyo de sus fans logró darle la vuelta al problema, por eso, que agradeció a sus fans por todo el esfuerzo.

“No me di cuenta de que saldrían a la venta hoy. ¡Y ya los has agotado! Llegarán más antes de fin de año y en más tallas (niños y adultos), ¡así que estad atentos! Gracias a todos por su increíble apoyo en esto ¡Ustedes han hecho que esto suceda!’ Mary Earps vía IG Stories

Aunque las playeras al fin están a la venta, no se puede ignorar el hecho de que todo esto sucedió gracias al interés de los aficionados a la propia Mary, porque ni la FA, ni Nike, ni nadie en Inglaterra se preocuparon en tener listas las camisetas de la portera, ni siquiera porque se acercaba el Mundial Femenil y mucho menos porque Earps fue ganadora del premio The Best a la mejor portera del 2022.

¿Qué tiene que hacer una jugadora para que se le de la importancia que merece?

