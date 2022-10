Italia vivió un espantoso hecho este jueves 27 de octubre, pues una persona dentro de un centro comercial atacó a varias personas, quitándole la vida a una de ellas. Una de las personas sufrieron el ataque fue Pablo Mari, defensor del Monza que pertenece al Arsenal.

Pablo Mari afortunadamente está bien tras el ataque, aunque dejó unas confesiones impresionantes: “Estaba con el carrito de mi bebé y sentí un dolor insoportable en la espalda. Entonces ese hombre apuñaló a otro en la garganta. Hoy tuve suerte, porque vi morir a una persona frente a mí“.

El defensor escribió en sus redes sociales que agradece los mensajes de apoyo y cariño que está recibiendo, además, también mandó las condolencias a familiares y amigos de la persona fallecida.

Foto: Twitter (@PabloMV5)

Regresando al tema del ataque de Pablo Mari, un nombre -y hombre- salió a la luz como la persona que detuvo al atacante del jugador del Monza y de otros en el centro comercial.

Curiosamente, esta persona que detuvo al atacante tienen que ver directamente con el futbol y también se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos.

Foto: Getty Images

Massimo Tarantino, el héroe que detuvo al atacante en el atentado a Pablo Mari y otras personas en Italia

Massimo Tarantino es el hombre identificado como la persona que detuvo al atacante de Pablo Mari y lo frenó mientras llegaba la policía a hacer su trabajo.

Peeeeeeeeero, Massimo Tarantino es un exfutbolista que estuvo en el momento y tiempo preciso para detener a esta persona. Actualmente es parte de cuerpo técnico del Spal.

Este jugador no es tan conocido alrededor del mundo como otros, pero eso no significa que haya sido un jugadorazo. Debutó en el Catania y dio el paso al Napoli, sí, aquel conjunto de Diego Armando Maradona.

Foto: Getty Images

Mientras fue jugador del Napoli, estuvo a préstamo con el Monza -actual equipo de Pablo Mari-. Tras estar con los napolitanos, fue fichado por el Inter, pero no jugó por lesión.

Divago entre varios equipos en Italia hasta retirarse en 2006. Siguió en el futbol y después de salvar la vida de más de uno en el ataque de 2022, no se considera un héroe. “No hice nada en particular, no soy un héroe“, declaraciones de Massimo Tarantino tomadas de The Sun.

Foto: Getty Images