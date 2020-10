Al ‘Matador’ Hernández le deja más Tik-tok que el futbol: “Gano más que con un equipo”

Luis Hernández, el máximo goleador mexicano en un Mundial (hizo cuatro goles en Francia 1998), había desaparecido del mundo del futbol después del retiro. No fue director técnico, ni directivo, ni analista en televisión, por lo que era muy raro saber de él, hasta que Tik-tok lo puso de nueva cuenta en el mapa.

El ‘Matador’ ahora es una institución en las redes sociales y no tiene pensado volver al mundo del futbol por dos motivos, el primero es que tik-tok le está dejando una lanita. “Gano más que con un equipo”, y la otra es que el futbol mexicano lo ha decepcionado por las decisiones de directivos.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

JAJAJAJA YA CASI FIN DE SEMANA! pic.twitter.com/vvyMfkWoPb — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 2, 2020

El exdelantero de Tigres, Necaxa y América, por poco y no atiende a ESPN porque iba “de camino a hacer un tik-tok… me va bien, afortunadamente”, y después de despedazó a la Liga MX.

El ‘Matador’, contra la Liga MX

El ‘Matador’ es uno de los críticos más fuertes respecto a la naturalización del atacante del Monterrey, Rogelio Funes Mori, y la posibilidad del argentino de jugar con la Selección Mexicana. “Me río de lo de Funes Mori”.

Luis Hernández es la voz de muuuuuchos aficionados de la Liga MX que reclaman a los directivos decisiones como llenar a los equipos de extranjeros, desaparecer el ascenso y descenso, cambios de sede, jugadores y técnicos que van y vienen de un equipo a otro, y un largo etc.

“Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada… No me gustan muchas cosas que pasan en la liga como el cambio de sede, quitar los sueños a los jóvenes, eso es un crimen para mí”, dijo.

No hagas la guerra, mejor haz tik-toks

Y como esto va para largo, el ‘Matador’ ya no hace corajes, mejor hace tik-toks y ahora su problema son las comparaciones con Rebeca de Alba.