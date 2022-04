¡Baia, baia! Justo cuando Chivas está en busca de técnico, luego de la salida de Marcelo Michel Leaño, el argentino Matías Almeyda quedó prácticamente fuera del San José Eartquakes, equipo al que había dirigido desde 2019, luego de los malos resultados en el inicio de la temporada de la MLS.

El equipo californiano es el único de toda la MLS que no ha ganado después de siete jornadas, por lo que aficionados lo habían encarado en los últimos días para exigirle triunfos, sin embargo, su último partido fue un empate 2-2 ante Nashville.

De acuerdo con Jeff Carlisle, reportero de ESPN, la directiva del San José llegó a un acuerdo con Almeyda para dar por finalizada la relación laboral y esto lo convierte naturalmente en una opción para dirigir a las Chivas.

Can confirm that Almeyda is out, not that Tom needs it. #Quakes74 https://t.co/xbyChQ8yqt

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) April 17, 2022