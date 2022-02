Las dos graves lesiones que retiraron a Matías Jaissle, el joven estratega del Salzburg

En la cancha del Red Bull Arena de Salazburg, dos jugadores del Bayern Munich tenían la misma edad que el entrenador del Salzburg, Matías Jaissle, todos con 33 años de edad, quien es la sensación en la Budesliga de Austria.

En el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League se pudo observar el joven rostro del timonel, similar al del resto de sus jugadores (porque además de ser joven, es de aquellos ‘traga años’), que en dan forma a un plantel con un promedio de edad que apenas supera los 23 años.

¿Quién es Matías Jaissle?

A Jaissle le hubiera gustado estar en la cancha, compitiendo junto a sus contemporáneos Sven Ulreich y Robert Lewandowski, sin embargo, su joven carrera como estratega está marcada por un retiro prematuro del futbol.

Jugaba como defensa central en el Hoffenheim, con el cual ascendió de Tercera a Primera División. En poco más de 60 partidos en la Bundesliga, Matías Jaissle marcó dos goles, y desde 2009 su carrera se vio comprometida.

En dicho año, el defensa del Hoffemheim sufrió rotura de ligamentos cruzados en la rodilla y su recuperación fue lenta. Poco después de su regreso, en octubre de 2010, Jaissle volvió al quirófano, esta vez por romperse el tendón de Aquiles.

Tras la cirugía y las condiciones en las cuales quedó su pierna tras las dos lesiones, los médicos le indicaron que no podría volver a jugar futbol y su carrera terminó a los 25 años.

“Cuando el médico me dijo que no podría volver a jugar profesionalmente me ofendí. Fue un ‘shock’. No quería aceptarlo... pero el final de mi carrera era inevitable”, recordó.

La escuela de Matías Jaissle

La principal influencia como estratega es el también alemán Ralf Rangnick, quien en 2021 se unió al Manchester United como técnico. Rangnick fue quien lo levó al Hoffenheim cuando el club estaba en Tercera División y fue quien también lo inició como estratega.

Tras confirmarse su retiro, Ralf Rangnick lo recomendó para unirse al cuerpo técnico de Sebastian Hoeness, en la Sub 16 del Leipzig y completó su desarrollo con el equipo Sub 18 del Salzburg y de ahí dio el salto como estrenador del FC Liefering de Austria, antes de llegar al Salzburg como timonel y se convirtió poco después en el timonel más joven en la fase de grupos de la Champions League.

El propio Jaissle ha reconocido que Ralf Rangnick es su principal influencia como estratega. “Está claro que Rangnick influyó en mi idea de fútbol y de cómo un entrenador debe dirigir un equipo”, indicó el estratega que pone nervioso al Bayern Munich.